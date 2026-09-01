FC Juárez invirtió como equipo de media tabla y se quedó corto en la cancha
Seis jornadas, seis derrotas, cero puntos, tres goles a favor y 19 en contra. El FC Juárez es colista del Apertura 2026 de la Liga MX y su racha iguala la peor del club en Primera División, la del Clausura 2022.
Pedro Caixinha se convirtió en el primer técnico despedido del Apertura 2026, tras la tercera fecha, y Salvador Valero heredó un equipo que tampoco ha conseguido sumar.
Ese semestre de 2022 no sólo dejó la marca que ahora se empata. Juárez quedó último en la tabla de cocientes y pagó 80 millones de pesos por la multas que sustituyó al descenso, entonces suspendido.
Fue la segunda: en 2020-21 había terminado en el lugar 16 del cociente y desembolsado 50 millones más. En 2022-23 apenas se salvó de la tercera.
Es decir, los malos resultados le habían costado 130 millones de pesos antes de que empezara el mayor periodo de compras de su historia.
Aun así, la respuesta fue gastar más
Diego Mejía acababa de asumir como entrenador cuando, en abril de 2023, reconoció una diferencia que el equipo todavía no conseguía igualar: “Después de toda la inversión y todo el esfuerzo, no hemos podido estar a la altura”.
Los Bravos venían de gastar 10.95 millones de euros en fichajes, hasta entonces su mayor desembolso desde que compraron el certificado de afiliación de Lobos BUAP en 2019, y habían terminado undécimos en el Apertura 2022 y decimosextos en el Clausura 2023.
En 2023-24 destinaron 15.72 millones, el máximo de su historia. Acabaron en el lugar 15 del Apertura 2023 y 12 del Clausura 2024.
Entre las dos temporadas gastaron 26.67 millones de euros: 65.7 por ciento de los 40.59 millones que Transfermarkt le registra al club desde su llegada a la Liga MX. En ninguno de esos cuatro torneos terminó entre los primeros 10, o sea que no se clasificó a la Liguilla.
Tampoco es una anomalía de dos años. Sin contar el Clausura 2020, cancelado antes de terminar, sus 13 fases regulares completas hasta el Clausura 2026 arrojan una posición promedio de 13.4, con sólo dos veces entre los primeros 10: noveno en el Clausura 2025 y octavo en el Apertura 2025. Todas las cifras corresponden a operaciones con monto registrado por Transfermarkt; los fichajes sin cantidad conocida quedaron fuera del cálculo.
¿Dónde se fue el primer salto?
Ocurrió en 2022-23 y con cuatro fichajes: Darwin Machís por 3.50 millones de euros, Agustín Urzi por 3.20, Mauro Lainez por 2.36 y Jesús Dueñas por 1.89.
La compra más cara fue la que menos duró. Machís marcó un gol de Liga MX y salió libre en la misma temporada; el club le había pagado 3.5 millones al Granada en julio de 2022.
Urzi disputó 25 partidos, con un gol y una asistencia, y después encadenó cesiones: todavía pertenece a los Bravos, con contrato hasta diciembre de 2027, pero juega a préstamo en el Levadiakos de Grecia. Lainez dejó un gol y una asistencia, casi siempre como suplente.
El de mayor incidencia ofensiva fue el más barato de los cuatro. Dueñas hizo tres goles y seis asistencias.
Fassi compró para Juárez en el club que preside
El verano siguiente coincidió con un cambio en la estructura deportiva. En junio de 2023, Andrés Fassi asumió la dirección deportiva del Juárez. “Seré responsable de todas las decisiones deportivas de Juárez”, dijo entonces.
Fassi llegaba sin soltar el otro cargo: era, y sigue siendo, presidente de Talleres de Córdoba. Fue reelegido en octubre de 2025 para un nuevo periodo de cuatro años.
En agosto de 2023, ya a cargo del área deportiva fronteriza, Juárez compró precisamente a Talleres a Diego Valoyes por 7.85 millones de euros y a Michael Santos por 3.2. Entre los dos absorbieron 11.05 de los 15.72 millones invertidos en la temporada récord.
Valoyes se convirtió en el fichaje más caro que ha hecho el Juárez. Su primer semestres dejó un gol y dos asistencias en Liga MX, las lesiones limitaron su continuidad y en 2026 volvió cedido a Talleres.
Santos, que llegaba de su etapa goleadora en Córdoba, anotó tres veces en 23 partidos y salió tras un año: Transfermarkt registra su venta al Vélez Sarsfield en 1.84 millones, poco más de la mitad de lo que había costado.
El resto fue mucho más barato y más productivo. José Abella llegó por 1.39 millones y se quedó hasta enero de 2025, Andrija Vukcevic costó un millón y duró una temporada, Ángel Zaldívar llegó en enero de 2024 por 920 mil euros, marcó tres goles en 15 partidos del Clausura 2024 y permaneció hasta enero de 2026, con un total de 12 dianas y dos pases de anotación.
La operación que mejor salió costó 1.37 millones. Moisés Mosquera disputó 84 partidos, participó en la primera clasificación del Juárez a una Liguilla y fue vendido al Sporting Kansas City en 2026 por 3.62 millones. De los diez fichajes con costo conocido de esos dos años, es el único que le dejó al club más dinero del que le costó.
Tres entrenadores para un mismo plantel
Los 26.67 millones tampoco se gastaron bajo un solo proyecto. Hernán Cristante empezó la temporada 2022-23 y salió el 3 de abril de 2023; Mejía lo sustituyó y aguantó hasta el 30 de enero de 2024, cuando el plantel récord estaba armado; Antonio Torres Servín dirigió una semana como interino y Maurício Barbieri asumió el 8 de febrero.
Ni empezó ahí ni terminó entonces. Desde el estreno en Liga MX en 2019 han pasado por el banquillo Gabriel Caballero, Luis Fernando Tena, Alfonso Sosa, Ricardo Ferretti, Cristante, Mejía, Barbieri, Martín Varini y Caixinha, además de los interinatos. Valero es el décimo nombre de la lista, y el segundo que llega en este torneo.
Pachuca y San Luis llegaron más lejos con menos
La suma temporada por temporada de Transfermarkt coloca al Pachuca en unos 26.28 millones de euros entre 2019-20 y 2025-26, más de 14 millones por debajo del Juárez. En ese lapso fue campeón del Apertura 2022 y ganó la Concacaf en 2024.
La brecha se abrió justo en el año del récord fronterizo: en 2023-24 los Tuzos invirtieron 10.58 millones y levantaron el título continental; los Bravos gastaron 15.72 y acabaron en los lugares 15 y 12.
El San Luis gastó desde 2019-20 alrededor de 16.05 millones, menos de la mitad del acumulado fronterizo. En 2023-24 desembolsó 3.8 millones y llegó a las semifinales del Apertura 2023; repitió esa ronda en el Apertura 2024.
Gastar menos no garantiza resultados. La diferencia está en el techo que compraron: títulos en Pachuca, dos semifinales en San Luis, cuatro torneos fuera de los primeros 10 en la frontera.
El mejor momento de los Bravos llegó cuando la chequera se cerró. En 2025-26 gastaron 2.10 millones de euros, el decimocuarto desembolso de la Liga MX, terminaron octavos en el Apertura 2025 y alcanzaron por primera vez los cuartos de final en una Liguilla.
Mejía dijo aquella frase en abril de 2023 y salió del club nueve meses después, con la inversión récord firmada y sin haberla visto rendir. Tres años más tarde, el Juárez está donde estaba: último, con la peor racha de su historia empatada y un entrenador recién llegado.