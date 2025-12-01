SI Mexico

Definen fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025: juegos de ida, en jueves; las vueltas, en sábado

A diferencia de años y torneos anteriores, las series se jugarán en mismo día, esto por la próxima participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

Cruz Azul enfrentará a Tigres en la Semifinal del Apertura 2025.
Cruz Azul enfrentará a Tigres en la Semifinal del Apertura 2025. / Manuel Velásquez/Getty Images

Quedaron definidas las fechas y los horarios de las Semifinales del Apertura 2025, donde se jugarán los dos partidos en un mismo día, tanto el de ida como el de vuelta, a diferencia de otros torneos en años pasados, donde se repartían entre miércoles y jueves la ida y sábado y domingo la vuelta. Este movimiento se da debido a la participación que tendrá Cruz Azul en la Copa Intercontinental, a disputarse a partir del 17 de diciembre.

La Liga MX dio a conocer un comunicado explicando el porqué de dicha programación. Aquí un extracto de dicho comunicado.

“La LIGA BBVA MX precisa que la programación de ambas Semifinales en el mismo día, tanto de los partidos de Ida como de Vuelta, se apega plenamente al Reglamento de Competencia de la Temporada 2025-2026.

“El Artículo 36 faculta a la LIGA BBVA MX a modificar fechas y horarios cuando un Club tenga participación internacional oficial, como sucederá con el Club Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en Catar”.

Fechas y horarios de los juegos de Semifinales del Apertura 2025

Tras este movimiento, las fechas y horarios de los juegos de ida y vuelta del Apertura 2025 quedan de la siguiente manera.

Juegos de ida

Fecha

Horario

Partido

Estadio

Miércoles 3 de diciembre

19:00

Cruz Azul vs. Tigres

Estadio Olímpico Universitario

Miércoles 3 de diciembre

21:10

Monterrey vs. Toluca

Estadio BBVA

Juegos de vuelta

Fecha

Horario

Partido

Estadio

Sábado 6 de diciembre

19:00

Toluca vs. Monterrey

Nemésio Díez

Sábado 6 de diciembre

21:10

Tigres vs. Cruz Azul

Universitario

