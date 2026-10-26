“Fue el partido que menos me gustó”: Almada, crítico tras la derrota del América

Guillermo Almada, entrenador del América, se mostró molesto luego de caer 2-1 ante Pachuca y sumar su tercer partido de liga consecutivo sin poder ganar en casa.

El estratega señaló que, desde que llegó a la institución, este ha sido su peor encuentro. Aun así, se dijo optimista de cara al cierre de la fase regular para redimirse y defender el liderato.

Las Águilas recibieron a los Tuzos por la fecha 14 del Apertura 2026. El resultado final fue de 1-2 a favor de los hidalguenses, quienes abrieron el marcador por conducto de Alan Bautista; aunque Henry Martín logró emparejar los cartones, Oussama Idrissi liquidó el encuentro a favor de los visitantes.

En la conferencia de prensa posterior, Almada fue tajante y expresó: “Si bien hubo mucha paridad y generamos situaciones, el rival también nos generó. Digamos que fue el partido que menos me gustó de la etapa que llevamos en el club”.

Faltó agresividad, reconoce Almada

Al tratar de explicar el motivo de esta caída en un análisis preliminar, el estratega señaló que en ataque faltó contundencia en las oportunidades generadas. Mientras tanto, en la parte defensiva, detalló que, a su parecer, el equipo no tuvo la intensidad que él hubiera deseado al momento de buscar la recuperación. “No tuvimos la agresividad suficiente, por ejemplo, en un momento para recuperar la pelota, y en definitiva no tuvimos la certeza”, explicó.

Aun así, le dio el espaldarazo a sus pupilos y aseguró que desde afuera no hay nada que recriminarles. “Aquí, cuando no se gana, el único responsable soy yo. Los futbolistas no tienen absolutamente nada que ver”, puntualizó.

Obligación de ganar y redimirse entre semana

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre el hecho de que el América lleva desde la fecha 4 sin ganar como local, sumando dos empates desde ese momento ante Chivas y Monterrey, y ahora este descalabro ante Pachuca, el timonel fue directo: “América tiene que ganar en el Azteca, afuera, en cualquier cancha. Así que es una condicionante casual que no tiene nada que ver con los planteos de los partidos”.

Con ese mismo discurso, se motivó pensando en su siguiente compromiso a mitad de semana: «”Rápidamente, en tres días, tenemos otro partido”, recordando que recibirán a Xolos este miércoles 28 de octubre en la reprogramación del duelo pendiente de la jornada 7. “Como les digo, el fútbol es maravilloso porque nos pone rápidamente en contexto para poder redimirnos en lo que fue la actuación de hoy”, sentenció.