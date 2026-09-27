Gesto de crack; Jugador del Atlante regala su jersey a un niño e impide que fan de Rayados se la quite

Jairón Charcopa, futbolista del Atlante, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada 10 del fútbol mexicano. El deportista le regaló su playera a un niño, pero cuando se dio cuenta de que un sujeto buscaba quitarle el jersey, el jugador se interpuso para evitar el robo.

Lo anterior ocurrió durante el duelo entre los Potros de Hierro y los Rayados de Monterrey celebrado en el Estadio Azteca, el cual terminó con victoria de 4-2 a favor de los Azulgranas. Al término de las acciones, Charcopa, que se dirigía sobre el túnel rumbo al vestidor, se percató de que en las gradas de las orillas se encontraba un pequeño aficionado que buscaba un recuerdo de sus ídolos.

El delantero ecuatoriano inmediatamente se quitó la camiseta con la que jugó y se acercó para entregársela de mano al niño. Sin embargo, un aficionado del Monterrey que estaba cerca tomó antes la playera y trató de quitársela.

Ante esta situación, el futbolista reaccionó, se giró hacia el sujeto y no dejó que le arrebatara la pieza de su uniforme, sin importarle que el aficionado de Rayados le reclamara. Posteriormente, el jugador se dirigió nuevamente al niño y le entregó el jersey, lo que le causó una gran emoción al joven seguidor del Equipo del Pueblo.

¿Quién es Jairón Charcopa?

Jairón Charcopa es un centrodelantero de 22 años, originario de Ecuador. A inicios de año se unió como refuerzo al Atlante, proveniente de la Liga de Quito de su país, en calidad de préstamo.

Durante su primer semestre, en el Clausura 2026, le tocó disputar la Liga de Expansión MX. Y ahora, para este Apertura 2026, luego de que el club comprara la franquicia del Mazatlán, ha sido de los elementos que se han quedado para competir en la Liga MX. En esta campaña suma tres encuentros y una asistencia.

En cuanto a su trayectoria, debutó precisamente con la Liga de Quito en 2021, a la edad de 17 años. Con dicha institución alzó una Copa Sudamericana en 2023, así como dos títulos ligueros en 2023 y 2024. De igual forma, tuvo breves pasos bajo cesión con Atlético Santo Domingo, Técnico Universitario y Mushuc Runa antes de por fin llegar a México.

A nivel internacional, fue seleccionado juvenil con Ecuador, disputando incluso el Campeonato Sudamericano Sub-15 de 2019.