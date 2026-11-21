Gilberto Mora mantiene vivo el sueño de Liguilla de Tijuana y complica las aspiraciones de Pumas. El mediocampista de 18 años marcó el gol con el que Xolos derrotó 1-0 al Atlante este viernes 20 de noviembre, en el inicio de la última jornada del Apertura 2026.

El encuentro permaneció sin goles hasta el minuto 77, cuando Mora convirtió un penalti cometido por Gustavo Sánchez sobre Francisco González. El juvenil cobró con la derecha hacia la escuadra y consiguió la victoria que llevó a Tijuana a 25 puntos, con diferencia de goles de +4.

Con ese resultado, Xolos escaló provisionalmente al sexto lugar, por encima de Santos Laguna, que también suma 25 unidades, aunque todavía depende de otros resultados para asegurar su clasificación.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla?

La victoria de Tijuana dejó a Pumas sin posibilidades de alcanzar a Xolos, pero no lo eliminó matemáticamente.

Los universitarios, con 21 puntos, necesitan vencer a Monterrey, que tiene 24, y esperar una combinación favorable.

Su camino más claro es derrotar a Rayados por al menos tres goles, que Santos venza a León y que Pachuca empate o pierda ante Toluca. Así, Pumas alcanzaría 24 unidades y superaría a Monterrey por diferencia de goles.

La victoria también aumenta la presión sobre Pachuca, León y los propios Rayados, que disputarán sus compromisos este sábado.

Atlas deja escapar la victoria ante Juárez en el último minuto

En el otro encuentro del viernes, Atlas y FC Juárez empataron 3-3 en un partido que tuvo tres goles a partir del minuto 83.

Víctor Ríos adelantó a los rojinegros al 19, pero Óscar Estupiñán empató cuatro minutos después. Luca Martínez Dupuy puso en ventaja a los Bravos al 76, antes de que Juan Purata igualara al 83.

Elías Montiel parecía darle la victoria al Atlas con un disparo al 90+3, pero José Luis Rodríguez convirtió un penalti al 90+8, señalado por una mano de Purata.

Con el empate, Atlas llegó a 28 puntos y ascendió provisionalmente al cuarto lugar, mientras Juárez terminó su participación con 12 unidades, sin posibilidades de Liguilla.