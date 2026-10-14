Gilberto Mora llega a los 18 con más camino que cualquier promesa mexicana a su edad

Gilberto Mora tenía 14 años cuando vio a México quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022. Estaba concentrado con la selección Sub-15 en España y, después del partido, le dijo a su padre que seguiría trabajando para jugar la siguiente Copa del Mundo con el equipo absoluto. Cuatro años después cumplió esa promesa, todavía sin ser mayor de edad.

Este miércoles 14 de octubre cumple 18 años con una trayectoria poco común en el futbol mexicano: Suma 62 partidos oficiales, 3,734 minutos, 15 goles y tres asistencias con el primer equipo de los Xolos de Tijuana. También jugó un Mundial, ganó una Copa Oro y tiene dos récords de precocidad como goleador.

Diego Lainez, que debutó con el América a los 16 años y después fue vendido al Betis, llegó a los 18 con 33 partidos oficiales, 1,665 minutos, ningún gol y dos asistencias.

Yael Padilla también irrumpió temprano con las Chivas: en el Apertura 2023, antes de cumplir 18, jugó 682 minutos y anotó tres goles, uno de ellos contra el León en su debut. Hirving Lozano, Carlos Vela y Giovani dos Santos, que después hicieron parte de su carrera en Europa, ni siquiera habían debutado en una primera división a esa edad.

Mora no solo llegó antes, sino que tuvo una continuidad que otros talentos mexicanos tardaron más en conseguir y produjo en ataque desde sus primeras temporadas. De sus 15 goles con Tijuana, cinco fueron de penal y dos llegaron en la Leagues Cup 2025. Su función no se limita a marcar: juega detrás de los delanteros y participa en la construcción de los ataques.

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2008. Su padre, Gilberto Mora Olayo, fue futbolista profesional y después entrenador de fuerzas básicas. En 2015 la familia se mudó a Tijuana, donde Gil siguió su formación hasta entrar al proceso juvenil de los Xolos.

En una entrevista con GQ, su padre contó que al principio le preocupaba su desarrollo físico: era más pequeño que sus compañeros y pensaba que necesitaría más tiempo para llegar al profesionalismo. “Lo esperábamos a una edad más normal, pero todo llegó antes”, recordó Mora Olayo.

Juan Carlos Osorio fue quien adelantó los tiempos. El entrenador colombiano lo hizo debutar el 18 de agosto de 2024 contra el Santos Laguna, en un partido adelantado de la Jornada 8 del Apertura 2024. Mora entró al minuto 72 y dio una asistencia en la victoria 3-1 de los Xolos. Tenía 15 años.

El 30 de agosto marcó contra el León, en la Fecha 6 del mismo torneo, y se convirtió en el goleador más joven de la Liga MX en la era de los torneos cortos, con 15 años y 320 días. Superó por casi dos años la marca de Padilla, que había anotado con las Chivas a los 17 años y seis meses.

El salto a la selección tampoco tardó. Javier Aguirre lo debutó contra Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, y una semana después fue titular en la final contra Estados Unidos y levantó el trofeo. Según Guinness World Records, con 16 años y 265 días se convirtió en el futbolista más joven en ganar un torneo internacional masculino de selecciones reconocido por la FIFA.

Después jugó el Mundial Sub-20 de Chile 2025, con tres goles y dos asistencias en cinco partidos. En junio de 2026 debutó en el Mundial de mayores ante Sudáfrica, con 17 años y 240 días: fue el mexicano más joven en jugar una Copa del Mundo y el futbolista de menor edad del torneo.

Ese verano también terminó la preparatoria. Mientras sus compañeros del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank recibían sus diplomas, Mora se recuperaba del desgaste del Mundial. No pudo ir a la ceremonia, pero su nombre provocó una ovación entre los estudiantes.

Su récord más reciente llegó el 26 de septiembre, en el empate 1-1 contra Colombia que marcó el debut de Rafael Márquez como seleccionador. Mora recibió un pase de Jesús Gallardo, recortó dentro del área y definió de derecha. Con 17 años y 347 días se convirtió en el goleador más joven de la selección mayor, por delante de Manuel Rosas, que anotó contra Argentina en el Mundial de 1930 con 18 años.

¿Qué tan adelantado está frente a las figuras mundiales?

Antes de cumplir 18 años, Lamine Yamal había jugado 106 partidos oficiales con el primer equipo del Barcelona, con 7,517 minutos, 25 goles y 34 asistencias. Su producción fue superior a la de Mora y llegó en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.

Endrick acumuló 82 partidos, unos 4,600 minutos, 21 goles y tres asistencias con el Palmeiras antes de irse al Real Madrid, entre el Brasileirão, el Paulista y la Copa Libertadores.

Jude Bellingham había jugado 46 partidos oficiales con el Borussia Dortmund, con 2,816 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias.

Lionel Messi es el contraste: antes de los 18 apenas había jugado nueve partidos y 239 minutos oficiales con el primer equipo del Barcelona, con un gol. Su consolidación llegó después, una muestra de que debutar antes o acumular más minutos en la adolescencia no garantiza una mejor carrera.

Para Mora, esa precocidad también es un reto físico. Sebastián Abreu, su entrenador en Tijuana, explicó el 11 de octubre que el mediocampista se recupera de una inflamación en la cadera y que ha soportado cargas de trabajo superiores a las habituales para un jugador de 17 años.

“Está en un proceso de maduración, de crecimiento”, señaló Abreu, quien descartó una lesión grave y pidió respetar sus tiempos de recuperación.

En el Mundial, a Mora le preguntaron si todo estaba pasando demasiado rápido: “Pues creo que un poquito a lo mejor, pero es parte de un sueño que tuve desde chico”, respondió.

Al cumplir 18 años también deja atrás la restricción general de la FIFA sobre las transferencias internacionales de menores. Su representante, Rafaela Pimenta, ha insistido en que la prioridad no es llegar al club más grande, sino a un proyecto que le permita seguir jugando.

“Para mí necesita un espacio donde el entrenador va a confiar en él”, explicó a ESPN.

En 2022, desde una concentración en España, le prometió a su padre jugar el siguiente Mundial, y lo cumplió antes de la mayoría de edad. A los 18, la decisión pendiente es otra: dónde seguir jugando.