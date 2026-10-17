Gilberto Mora manda mensaje a Lionel Messi: “Llevar tus botines será un sueño”

Lionel Messi, una de las grandes leyendas del futbol, le hizo llegar unos botines a la promesa mexicana Gilberto Mora, quien fue reconocido como uno de los diez talentos jóvenes con mayor proyección del futbol mundial dentro de la campaña Messi +10. El jugador del Tricolor no tardó en reaccionar con orgullo ante el gesto del argentino.

Lo anterior ocurrió a través de Instagram, donde “Morita” sorprendió con una publicación este sábado 17 de octubre. En ella aparecía una fotografía del campeón del mundo en Qatar 2022, junto a la lista de elegidos y los botines que recibió como parte de la iniciativa.

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias Lionel Messi y Adidas por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, escribió el futbolista mexicano.

¿Qué es Messi +10, la campaña para la que fue elegido Gilberto Mora?

La iniciativa forma parte de una campaña promocional entre Messi y la marca alemana Adidas, que patrocina al argentino desde hace dos décadas. El proyecto reúne a diez futbolistas jóvenes con gran proyección internacional, quienes podrían convertirse en figuras del deporte durante los próximos años.

El listado incluye representantes de las ramas femenil y varonil. Entre ellos aparece Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana, quien cumplió 18 años el pasado 14 de octubre y alcanzó la edad mínima que, en términos generales, permite las transferencias internacionales de futbolistas hacia clubes europeos, conforme a la normativa de la FIFA.

El mexicano ya ha establecido diversas marcas de precocidad tanto en la Liga MX como con la Selección Mexicana. Entre sus principales récords destacan:

Asistente más joven en la historia de la Liga MX: 15 años y 308 días.

Titular más joven en la historia de la Liga MX: 15 años y 320 días.

Goleador más joven en la historia de la Liga MX: 15 años y 320 días.

Jugador más joven en marcar en Play-In o Liguilla: 17 años y 37 días.

Futbolista más joven en ganar un torneo oficial de selecciones: 16 años y 265 días, en la Copa Oro 2025.

Debutante más joven en la historia de la Selección Mexicana: 16 años y 267 días.

Futbolista más joven en disputar un Mundial con México: 17 años y 240 días.

Goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana: 17 años, 11 meses y 12 días.

Su inclusión en Messi +10 representa un nuevo reconocimiento internacional para un jugador que ya ha comenzado a llamar la atención fuera de México y que, tras alcanzar la mayoría de edad, entra en una etapa importante para su futuro profesional.

¿Quiénes son los otros futbolistas elegidos por Messi?

La campaña reúne a diez promesas de distintos países y clubes, incluidos varios futbolistas que ya participan en las principales ligas europeas.

Gilberto Mora (México): Xolos de Tijuana. Tomás Aranda (Argentina): Boca Juniors. Max Dowman (Inglaterra): Arsenal. Can Uzun (Turquía): Eintracht Frankfurt. Jesús Rodríguez (España): Como 1907. Giovanna Waksman (Brasil): OL Lyonnes. Zavier Gozo (Estados Unidos): Real Salt Lake. Kees Smit (Países Bajos): AZ Alkmaar. Chloe Sarwie (Inglaterra/Francia): Chelsea. Lotta Wrede (Finlandia/Alemania): Hamburgo.

La presencia de Mora entre estos futbolistas coloca al mexicano en una selección internacional que combina jugadores de clubes históricos con prospectos que todavía buscan consolidarse en el futbol profesional.

No es la primera vez que Messi elige a diez promesas

La campaña tiene un antecedente de 2015, cuando Messi participó en una iniciativa similar para reconocer a diez futbolistas jóvenes con proyección internacional.

Entre los elegidos de aquella generación destacó Timo Werner, delantero alemán que posteriormente desarrolló una carrera en la Bundesliga y la Premier League, y que actualmente juega para el San Jose Earthquakes de la MLS.

Werner formó parte del Chelsea que conquistó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en 2021. Además, con la selección alemana ganó la Copa Confederaciones de 2017.

Once años después, Gilberto Mora aparece en una nueva generación respaldada por una campaña vinculada a Messi. Para el mexicano, el reconocimiento llega después de sus primeros récords con los Xolos y la Selección Mexicana, y en un momento en el que su futuro internacional empieza a despertar mayores expectativas.