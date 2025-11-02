Gilberto Mora sufre fractura en la mano y se despide del Apertura 2025
El mediocampista de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, estará fuera de circulación por lo que resta del torneo Apertura 2025 tras sufrir una fractura en la mano izquierda durante una sesión de entrenamiento. El club confirmó que el jugador fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa, pero su recuperación lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta el inicio del Play-In.
La lesión ocurrió el jueves por la mañana, cuando Mora cayó mal tras disputar un balón dividido. El diagnóstico fue claro: fractura del tercer metacarpiano. El cuerpo médico del equipo actuó con rapidez y programó la cirugía ese mismo día, con buenos resultados. Sin embargo, el tiempo de rehabilitación estimado impide que el joven talento participe en los duelos restantes de la fase regular, ante Pumas y Atlas.
La baja de Mora representa un golpe sensible para Xolos, que pelea por mantenerse en zona de clasificación. El mediocampista se había consolidado como pieza clave en el esquema de Miguel Herrera, aportando equilibrio y salida limpia desde el medio campo. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a replantear el once titular en un momento decisivo del torneo.
Además del impacto en el club, la lesión genera incertidumbre en el entorno de la Selección Mexicana. Mora figuraba entre los posibles convocados por Javier Aguirre para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Aunque su recuperación podría permitirle estar disponible para el Play-In, todo dependerá de la evolución médica y del ritmo competitivo que logre recuperar.
Por ahora, Mora se encuentra en reposo y bajo supervisión médica. El club no ha emitido un pronóstico oficial sobre su regreso, pero fuentes cercanas al jugador confían en que estará listo para la fase final si Xolos logra avanzar. Mientras tanto, el equipo deberá afrontar el cierre del torneo sin uno de sus motores más confiables en el mediocampo.