Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca
El Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, enfrenta un importante problema legal. Un juez de la Ciudad de México giró este día una orden de aprehensión contra él por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado.
La orden también involucra a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del club Pachuca, esto porque ambos involucrados habrían incumplido una resolución judicial tras presuntamente haberse ausentado de al menos dos audiencias relacionadas a un litigio correspondiente a una disputa por los derechos de transmisión de los partidos de los Tuzos y el León —pertenecientes al Grupo Pachuca— y Grupo Lauman, quien posee la marca Fox Sports México.
La batalla legal entre estas instituciones se remonta a 2024. A finales de ese año Grupo Pachuca, con contrato aún vigente, decidió dar por terminada su relación con Fox Sports México. Los argumentos utilizados para respaldar esta determinación fueron la existencia de una deuda millonaria por parte de la televisora perteneciente a Grupo Lauman.
Posteriormente a este anuncio, la institución propietaria de Pachuca y León signó un convenio Fox Corporation, empresa de capital estadounidense y rival en tribunales de Grupo Lauman, que de inmediato acusó a ambas instituciones por violentar el acuerdo contractual que existía y desobedecer una presunta orden que exigía abstenerse de realizar ciertas retransmisiones mientras se resolvía el litigio
Jesús Martínez, cuyo Grupo Pachuca también es dueño del Real Oviedo español y el Everton de Viña del Mar chileno, es uno de los directivos de mayor peso en el balompié mexicano y en varias oportunidades se le ha vinculado como uno de las cabezas de club que buscan restar poder a las televisoras mexicanas, que durante décadas han sido el brazo influyente en el control del balompié local.