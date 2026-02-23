Henry Martín no se rinde: mantiene vivo el sueño de jugar el Mundial
El 2025 no fue un año amable para Henry Martín. El cuerpo, castigado tras el tricampeonato con el América, le puso freno. Las lesiones lo limitaron a participar en 17 de los 42 partidos que disputaron las Águilas en la Liga MX.
“Quiero estar en el Mundial, pero no me presiono, solo lucho y defiendo el lugar en la cancha”, explicó a Sports Illustrated México, quien no juega con la selección mexicana desde noviembre de 2024.
Lejos de bajar la cabeza, Martín se aferra a una promesa personal: que, pese a todo, el sueño de estar en la Copa del Mundo en la que México será uno de los países anfitriones, sigue vivo.
“Es un sueño y una meta a corto plazo que tengo. A la selección le puedo aportar liderazgo, capacidad para retener pelota, dejar todo el país y defender a mis compañeros a muerte”, añadió el delantero de 33 años.
En el ciclo del Mundial pasado, Martín fue uno de los hombres fuertes de Gerardo Martino, quien en lo incluyó en la lista final de Qatar 2022, torneo en el que en dos partidos marcó un gol.
“También puedo contribuir con goles, asistencias, pero sobre todo, poner a la selección por delante de mí”, afirmó el capitán del América.
En el comienzo del proceso de Aguirre, quien asumió como seleccionador para el proceso al Mundial de este año en julio de 2024, fue un jugador regular en las convocatorias: participó en tres de los primeros seis partidos de la gestión del “Vasco”, en los que marcó dos goles.
Sin embargo, de esa fecha para acá, quedó relegado a ser una sexta opción, por detrás de jugadores con mejor presente: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda.
Estos cinco evolucionaron: Jiménez se consolidó como el mejor goleador mexicano en la Premier League; “Santi”, quien está en la parte final de su recuperación por lesión, fichó por el Milán, un gigante de Europa; mientras que la “Hormiga” se proclamó campeón de goleo de la Liga MX y Berterame le demostró a Aguirre que funciona en su sistema.
La lesiones lo tienen alejado del Tri, pero en menos de cuatro meses confía en retomar el buen pasado y volver a enamorar a Aguirre.
Henry confirma su deseo de terminar su carrera en el América
En medio del ruido que suele acompañar a los ídolos, Henry Martín ha tenido que convivir en días recientes con versiones que lo colocan fuera del América, pero la historia real es otra. Lejos de pensar en una salida, el líder de las Águilas tiene claro el punto final de su carrera.
“Me quiero retirar en el América. Yo soy muy feliz en el club, así que me gustaría vivir mis últimos momentos como profesional defendiendo estos colores y dejar todo por ellos como hasta ahora”, señaló.
Martín fue vinculado en los últimos días al San Diego FC, que según reportes de la prensa quiere contratarlo para ser la nueva cara de la franquicia de la MLS, el rumor se difundió después de que el segundo máximo goleador de las Águilas declarara ante la prensa su inconformidad por el estilo de juego del entrenador André Jardine, quien tiene al equipo azulcrema con poco poder ofensivo en el inicio del 2026.
El capitán del América en el histórico tricampeonato dejó atrás las especulaciones y le juró amor eterno a la institución a la que llegó en 2018, en medio de críticas, y de la que hoy es una leyenda que presume ocho títulos oficiales, la cuarta mayor cantidad para un jugador azulcrema.
Cuando fichó por el club hace ocho años, pocos apostaban porque su contratación sería una que marcaría historia en el club, ya que provenía de su primera experiencia en la Liga MX con el Tijuana, en el que en tres años y medio marcó 13 goles en 94 partidos.
Fue una apuesta de Miguel Herrera, pero aún así tardó en consolidarse como titular y figura, ya que al principio fue una segunda opción, por detrás de los delanteros extranjeros.
“Le diría al Henry de 2017 que no deje de soñar. Esa es la la parte más importante, no dejar de intentar y no no darse por vencido, por más que las cosas vayan mal. Siempre luchar por tus sueños y eso aplica en cualquier ámbito de las vidas personales”, añadió el artillero.
Estar de vuelta como un imprensindible de Jardine, catapultaría a Henry no solo a ser el goleador histórico del América, sino al Mundial, en donde tiene puesta la mira.