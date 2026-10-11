Henry Martín y Borja, la dupla de 33 años que le devolvió el gol al América

El América perdía 2-0 ante las Chivas en la jornada 9 del Apertura 2026 cuando Guillermo Almada, su entrenador, sacrificó a su creador de juego, Raphael Veiga, y al minuto 66 metió a Miguel Borja para atacar con dos nueves. Cinco minutos después, el colombiano descontó con una chilena y al 74 completó el empate 2-2, con asistencia de Henry Martín, el otro punta.

Una semana después, contra el Necaxa, Almada los alineó juntos por primera vez como titulares. El capitán Henry marcó un triplete, dos goles de penal, y Borja anotó el otro en la victoria 4-2. Los dos centros delanteros que al inicio del semestre parecían competir por el mismo puesto suman seis goles en sus dos partidos juntos.

Ambos tienen 33 años y llegaron al torneo con la carrera en pausa. Henry, uno de los protagonistas del tricampeonato del América entre 2023 y 2024 y mundialista con México en Qatar 2022, disputó apenas 22 de los 51 partidos del club en 2025. Una tendinitis, problemas musculares y otras molestias lo frenaron, y la situación se prolongó durante el Clausura 2026.

A Borja no lo frenaron las lesiones, sino la falta de gol. Después de marcar 31 goles en 49 partidos con River Plate en 2024, consiguió solo ocho en 49 encuentros al año siguiente. Perdió su lugar y dejó el club argentino al terminar su contrato.

Después vino un fichaje frustrado con el Cruz Azul, que se cayó por falta de cupo, y terminó en el Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos. Ahí duró unos meses y anotó ocho goles en 16 partidos.

Cuando el América lo presentó, en agosto, Almada dejó claro qué esperaba de él. Escribió cinco características: goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo.

“Que un referente como Henry hable bien de mí es algo bonito. Yo de él tengo la mayor referencia como jugador, como goleador, como histórico y como persona mucho mejor”, declaró Borja este viernes, después de recibir elogios del capitán.

“Las veces que hemos jugado, he marcado gol y él lo ha marcado también. Él me ha ayudado, yo le he ayudado a él y creo que hemos sido muy felices dentro de la cancha”, agregó.

En el Apertura 2026 suman 10 goles: seis de Henry y cuatro de Borja, que consiguió los suyos en apenas tres partidos.

Este sábado reciben al Monterrey en la Jornada 11, durante los festejos por los 110 años del América. Ante las Chivas, la dupla nació de la urgencia de rescatar un partido perdido; contra Rayados, Almada decidirá si ya es su plan desde el inicio en su primer duelo con equipo completo.