Historia de la Jornada 15 de la Liga MX: Las Chivas encuentra rumbo con Milito
Tuvieron que pasar 15 jornadas, a dos del final de la fase regular, para que las Chivas del Guadalajara encontraran el rumbo con su nuevo entrenador, Gabriel Milito, quien asumió el banquillo Rojiblanco previo a este Apertura 2025.
El juego practicado por el equipo del estratega argentino se ganó elogios de rivales y algunos miembros de la prensa deportiva. Entre los comentarios más destacados estuvieron los de Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, y André Jardine, dueño del banquillo de su más enconado contrincante, el América.
"Desde que llegué a la Liga MX me he enfrentado muchas veces a las Chivas, pero hoy siento que me enfrenté a la mejor versión de ellas desde que estoy en México. Entiendo que perfecto las críticas hacia ellas por no tener buenos resultados, pero hoy fue un rival que planteó un partido con mucho protagonismo y por largos pasajes impuso condiciones", señaló, luego del triunfo celeste sobre el Guadalajara en la séptima jornada del campeonato.
En el momento en que las Chivas se midieron al Cruz Azul, acumulaban apenas un triunfo, un empate y cuatro derrotas, se encontraban decimocuartos lugar de la clasificación, fuera de los seis mejores que dan boletos directos a los cuartos de final y de los lugares del séptimo al décimo que dan acceso al Play-in.
“Los resultados de Chivas son engañosos. Yo veo a un equipo que va agarrando forma y una idea de juego que son bastante interesantes. Si de pronto pasa a tener resultados positivos, a mí no me sorprendería”, señaló el entrenador que le dio al América un tricampeonato entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024, previo al clásico nacional.
Algo sabía Jardine sobre las Chivas de Milito, que a partir de vencer a las Águilas en el clásico, suman seis triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimos nueve partidos, con 15 goles a favor y ocho en contra.
En ese lapso cuenta con victorias importantes con rivales como el América (1-2, Jornada 8), Pumas (1-2, J12) y el del fin de semana pasado, 4-1 en contra del el Atlas, al que le ganaron en la Jornada 15 el clásico tapatío.
Aunque también una goleada de 0-3 ante el campeón Toluca, en la Jornada 9, que hace poner los pies sobre la tierra a Milito y compañía.
La otra buena noticia en este período es que Armando ‘Hormiga’ González ha irrumpido como el goleador del cuadro, a falta de la lesiones y baja de juego de los veteranos Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández.
En esos ocho encuentros, la “Hormiga” ha logrado siete de los 10 goles que lo tienen como sublíder de goleo, solo detrás del portugués Paulinho, del Toluca, y del brasileño Joao Pedro, del San Luis, ambos con 11 tantos.
El “Otaku del gol”, como se la ha apodado por su afición al anime, ha repartido sus dianas de la siguiente forma: al América, el Necaxa, los Pumas y el Mazatlán les ha anotado uno a cada uno, mientras que en contra del Atlas despachó un triplete. En todos, el Guadalajara ganó.
El resultado ante el Atlas dejó a las Chivas entre los seis mejores de la tabla, por primera vez en el torneo está entre los lugares que librarán la repesca. De hacer un buen cierre, ante el Pachuca, séptimo clasificado, y el Monterrey, quinto, entraría a sus primeros cuartos de final de forma directa desde el Clausura 2024.