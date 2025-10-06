Historia de la Jornada 12: Paulinho, el héroe del Toluca al que le niegan la luz
Diversos nombres de figuras extranjeras han recalado el Futbol Mexicano en los últimos tiempos, sin embargo, hay un elemento que ha sido sumamente efectivo y con pocos reflectores: el portugués Paulinho. En su tercer torneo en México, el delantero de los Diablos Rojos ya es campeón de Liga y tiene un bicampeonato de goleo, perfilándose para un tercero consecutivo. A pesar de estos logros, su nombre queda diluido en el de figuras mundiales que han llegado a México, además de no ser tomado en cuenta por su selección.
Si bien los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales con el Monterrey; el colombiano James Rodríguez con el León; recientemente el portero costarricense Keylor Navas y el volante galés Aaron Ramsey con los Pumas de la UNAM o el volante francés Allan Saint-Maximin con el América, sólo por mencionar a algunos, han enriquecido al balompié mexicano, Paulinho es quien más ha sido efectivo hasta hoy en el futbol mexicano.
Te puede interesar: XI ideal de extranjeros de la Liga MX del Clausura 2025
Joao Paulo Dias Fernandes, delantero lusitano de los Diablos Rojos del Toluca es uno de los elementos más destacados del conjunto escarlata. Llegó a los Diablos para el Apertura 2024 y desde su primer torneo ha sido determinante para el equipo del Estado de México.
En ese primer torneo se proclamó campeón de goleo, con 13 anotaciones y para su segunda campaña, el Clausura 2025, fue determinante en la consecución del título de campeón para la escuadra de Antonio Mohamed, además de adjudicarse el bicampeonato de goleo, con 12 tantos (empatado con Urus Durdevic y Raúl Zúñiga, de Atlas y Tijuana, respectivamente).
Un presente prometedor
Hoy, Paulinho mantiene ese nivel que le ha aportado al Toluca ser un equipo ganador (recién ganó el Campeón de Campeones al derrotar al América y el Campeones Cup, tras vencer al LA Galaxy). Y en la cuestión individual, el delantero portugués escaló al primer lugar de la tabla de goleo del Apertura 2025, al llegar a 9 tantos, luego del doblete conseguido en la victoria de los Diablos Rojos por 4-2 sobre el León, lo que le pone en la posibilidad de conseguir el tricampeonato de goleo, algo que lograron Cabinho y Carlos Hermosillo.
El técnico del Toluca, el argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed reconoce la calidad del atacante lusitano, destacándolo como un jugador “fantástico”.
“La relación (con Paulinho) es perfecta, es totalmente profesional y muy buena, en el sentido de hablar de la vida, de un montón de cosas. A mi me gusta compartir con los futbolistas, en este caso con él, que no es tan asiduo a una relación de conversación, hablamos todos los días y le doy un punto de vista de lo que pienso de él, él lo sabe, y lo voy a decir en público, me parece un jugador fantástico, hace jugar mejor a los compañeros y eso es una virtud que muy pocos tienen”, dijo Mohamed recién en entrevista para Fox.
Paulinho y la selección de Portugal
A pesar de su buen paso en la Liga MX, Paulinho no ha sido del todo reconocido en Portugal, quizá por la lejanía del futbol mexicano. Con la selección lusitana sólo ha jugado tres partidos. Después de tener un desempeño destacado con el Sporting de Lisboa, Paulinho debutó en un amistoso el 11 de noviembre del 2020 con un doblete ante Andorra; posteriormente tuvo participación en la UEFA Nations League ante Francia y Croacia, pero no volvió a ser convocado.
La intención de Paulinho es clara: jugar la Copa del Mundo con Portugal. Así lo hizo saber hace unos meses, cuando se coronó campeón de liga con los Diablos: “Si me quieren yo estoy ahí, sería un orgullo (…). Aquí estoy, listo para jugar un Mundial. Sería especial (jugarlo en México)”, dijo.
Quizá es difícil que el técnico Roberto Martínez lo considere, pero el delantero del Toluca hace lo posible para que lo voltee a ver y lo hace con lo mejor que tiene: goles y títulos, los únicos reflectores que son válidos en el futbol.