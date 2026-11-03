¿Hubo irregularidad con Ícaro? Liga MX aclara si América violó o no el reglamento

La Liga MX aclaró que América no incurrió en una violación al Reglamento de Competencia por el uso de los números 27 y 217 de Ícaro Da Conceição durante el Apertura 2026. Mediante un comunicado, explicó que el cambio de dorsal respondió al registro del futbolista en la categoría Sub-21 y se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias.

El organismo emitió la aclaración este 2 de noviembre, ante las versiones que señalaban una posible irregularidad en la numeración del jugador brasileño.

“La Liga MX aclara que no existe una violación al Reglamento de Competencia”, señaló en el boletín, en el que detalló el procedimiento que siguió el club azulcrema.

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¿Por qué Ícaro Da Conceição cambió del número 27 al 217?

Ícaro Da Conceição inició el Apertura 2026 registrado en la Liga MX con el número 27. Posteriormente, América solicitó su cambio a la categoría Sub-21, trámite que se formalizó el 10 de septiembre, dentro del periodo reglamentario de registros.

De acuerdo con la Liga MX, el movimiento se realizó conforme al artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21.

Como consecuencia del cambio de categoría, el registro del futbolista tuvo que adecuarse a la numeración correspondiente a la Sub-21, que comprende los dorsales del 181 al 230. Por ese motivo, se le asignó el número 217.

¿Qué artículos respaldan el cambio de dorsal del jugador del América?

La Liga MX explicó que la modificación de categoría constituyó una razón debidamente justificada para autorizar el cambio de número.

Según el comunicado, la autorización se sustentó en el artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de Liga MX.

Así, el organismo precisó que el uso de ambos dorsales respondió a un cambio de registro autorizado y efectuado dentro de los plazos establecidos.

Ícaro cuenta con Carnet Único para jugar en Liga MX y Sub-21

El boletín también señaló que, a solicitud del América, se le asignó al futbolista el Carnet Único dentro del plazo reglamentario.

Este documento permite a Ícaro Da Conceição participar tanto en la categoría Sub-21 como en la Liga MX, conforme a las disposiciones aplicables.