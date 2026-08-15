Hugo Camberos: de Novato del Año a suplente de las Chivas y figura de México
Hugo Camberos comenzó 2025 con su carrera en ascenso. Venía de ser campeón y una de las figuras del Tapatío en la Liga de Expansión y el 11 de enero debutó en Primera División como titular ante el Santos, en la primera jornada del Clausura 2025.
No tardó en ganarse un lugar. Jugó 15 partidos del Clausura 2025, 10 como titular, y acumuló 875 minutos, suficientes para terminar la temporada como Novato del Año de la Liga MX. Cuando parecía encaminado a consolidarse con las Chivas, la llegada de Gabriel Milito cambió su presente.
De 875 a 136 minutos con Milito
Gabriel Milito fue presentado como entrenador de las Chivas el 27 de mayo de 2025. Con su llegada, Camberos dejó de ser habitual: en el Apertura disputó siete partidos de Liga MX y acumuló apenas 136 minutos. Frente a los 875 del torneo anterior, su participación se redujo más de 80 por ciento.
El Clausura 2026 comenzó con la misma tendencia. Después de tres jornadas había disputado solamente cinco de 270 minutos posibles.
La falta de oportunidades, sin embargo, ocurrió mientras las Chivas atravesaban uno de sus mejores torneos cortos: el equipo de Milito terminó la fase regular con 36 puntos, un nuevo récord del club en torneos cortos, y ocupó el segundo lugar de la clasificación.
Milito fue cuestionado entonces por los pocos minutos del joven extremo: “Confío en todos los jugadores que tenemos, pero tenemos que tomar decisiones”.
Después, explicó que Camberos estaba trabajando bien, pero que para utilizarlo debía modificar otras posiciones: “Todos los jugadores que están con nosotros son importantes y van a tener sus minutos o momentos para mostrarse en el campeonato. Tienen que seguir trabajando y tener paciencia”.
El propio Camberos reconoció meses después que todavía debía convencer al entrenador.
“Al regresar a la pretemporada, debo llenarle el ojo a Milito. A final de cuentas, él toma las decisiones”, dijo Camberos en junio, mientras estaba concentrado con la selección mexicana Sub-20.
Ahí quedó claro el contraste: Camberos había pasado de Novato del Año a tener un papel secundario, pero las decisiones de Milito estaban respaldadas por el mejor registro de puntos de las Chivas en la era de los torneos cortos.
La Sub-20 le devolvió el protagonismo
Con México, Camberos encontró una continuidad distinta. En el Mundial Sub-20 de Chile 2025 comenzó como suplente el partido de octavos contra el anfitrión y marcó a los minutos 80 y 85 para completar la victoria 4-1.
Un año después pasó de ser uno de los jóvenes de aquella selección a convertirse en referente de la siguiente generación Sub-20, con nueve goles en 14 partidos con México en esta categoría, mientras su valor de mercado alcanzó un histórico máximo de 3 millones de euros en mayo de 2026.
El Campeonato Sub-20 de la Concacaf confirmó su crecimiento. Camberos anotó cinco goles, la mayor cantidad de la competencia y fue elegido Mejor Jugador del certamen.
México venció 2-0 a Estados Unidos en la final, conquistó por decimoquinta ocasión el campeonato de la categoría y aseguró su presencia tanto en el Mundial Sub-20 de 2027, como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El contraste con las Chivas quedó expuesto: el futbolista que había perdido más de 80 por ciento de sus minutos de un torneo al siguiente regresaba a Guadalajara como goleador y MVP de una competencia internacional.
Europa vuelve a mirar a Camberos
El seguimiento desde el extranjero tampoco comenzó con ese título. ESPN reportó que visores de equipos europeos seguían a Camberos desde el Mundial Sub-20 de 2025. En el Premundial y Preolímpico, su padre, Roberto Camberos, confirmó que estaba “en la visoría de muchos equipos”.
Tras el campeonato, Mediotiempo informó que varios clubes europeos acudieron a observarlo y señaló al Ajax y al Feyenoord entre los equipos que siguen de cerca al jugador. Hasta ahora no existe una oferta confirmada.
Camberos ya había hablado sobre la posibilidad de salir. Después del Mundial de 2025 explicó que primero quería conseguir algo con el club en el que se formó desde los 12 años. “Me gustaría irme de Chivas campeón, la verdad”.
Su regreso de la Selección tampoco cambió automáticamente su posición con Milito. El entrenador reconoció su rendimiento y aseguró que lo tiene en cuenta para este Apertura 2026, pero dejó claro que tendrá que luchar por un lugar como el resto del plantel.
Camberos respondió al día siguiente, en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Contra el Seattle Sounders ingresó al minuto 26, jugó 64 minutos y realizó seis disparos; una tijera terminó en el poste. Las Chivas remontaron para ganar 2-1.
A los 19 años, Camberos ya fue campeón con el Tapatío, Novato del Año de la Liga MX y goleador y mejor jugador de la Concacaf Sub-20. Después de recuperar con México el protagonismo que perdió en Guadalajara, su siguiente desafío vuelve a estar en las Chivas: transformar esas actuaciones en un lugar dentro de la rotación de Milito.