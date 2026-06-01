Hugo Sánchez respalda a Efraín Juárez y explica qué le faltó a Pumas para ser campeón
Efraín Juárez llevó a Pumas a su primera final desde el Guardianes 2020 y esa final pudo costarle el trabajo, pero no porque la perdió, sino porque su trabajo, que vino antecedido por el torneo récord de los felinos en el Clausura 2026, hizo que Europa lo volteara a ver.
Alrededor del técnico universitario circulan versiones sobre una oferta del Viejo Continente. Nada confirmado, nada oficial, pero suficiente para que la pregunta ya no sea si Pumas mejoró con Juárez, sino si Juárez seguirá en el equipo. Hugo Sánchez tiene una respuesta clara para la primera frase.
"Efraín hizo una labor muy buena. Se notó que el equipo iba de menos a más, corrigieron cosas que no le estaban ayudando a él y al equipo”, explicó a Sports Illustrated México.
Para la leyenda del futbol mexicano y de los Pumas, el equipo del que surgió y al que hizo bicampeón en 2004, creció bastante de la mano de Efraín Juárez, quien al igual que él surgió de la cantera universitaria.
El equipo terminó el Clausura 2026 con 36 puntos, su mejor cifra en torneos cortos de 17 fechas, y llegó a una final que en buena parte del semestre parecía improbable.
Para Hugo eso no es poca cosa en un club que durante varios torneos pareció fuera de cualquier conversación por un título.
"Pumas jugó con orgullo y con dignidad una competición en la cual le faltó poquito para salir campeón. Me hubiera gustado que hubiera sido campeón Pumas, pero es muy meritorio llegar a la final en las circunstancias en que se encontraban”, añadió el Pentapichichi.
La diferencia con Cruz Azul, asegura, no estuvo en el banquillo, sino en la profundidad de plantilla.
"Faltaron algunos jugadores con la calidad o talento que Cruz Azul tenía. Esos recursos económicos en algunos equipos influyen mucho, sobre todo para reforzar al equipo con jugadores de mayor calidad y mayor talento."
Su crítica más dura fue el partido de vuelta de la final. Pumas llegó al duelo en casa con una serie empatada sin goles. En el segundo capítulo tomó ventaja antes del primer tiempo, pero en el segundo todo se derrumbó, en parte por la expulsión de Uriel Antuna en el agregado que inclinó la final hacia Cruz Azul.
Ahí, para Hugo, apareció lo único que realmente le faltó al equipo de Efraín Juárez: agresividad para matar la serie cuando todavía estaba de su lado.
“Faltó esa agresividad, esa verticalidad que mostró en algunos partidos. Faltó demostrar desde el primer minuto que sí iba a ganar, sí o sí”, confesó.
Incluso cree que Pumas cayó demasiado rápido en una sensación de control con el 0-0 global.
“Hubo cierta confianza cuando se tuvo el 0-0. Dijeron: ‘Uy, ya, esto ya está’. Como se dice en España: ‘esto ya está chupado’. Y no estuvo chupado”.
La expulsión de Antuna cree que afectó al equipo física y mentalmente.
“La expulsión debilitó tanto física como mentalmente”, aseguró. “La confianza descendió un poco y eso influyó mucho”.
Aun con la derrota, Hugo no habló de un proyecto roto, sino de un Pumas que volvió a competir por un título y que estuvo mucho más cerca de lo que varios imaginaban meses atrás.