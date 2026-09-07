Huiqui confirma que Lira está comprometido con Cruz Azul tras caerse su fichaje
Joel Huiqui confirmó que Erik Lira está completamente comprometido con el Cruz Azul después de que se frustró su transferencia al Mónaco y de reaparecer este domingo en el triunfo ante Santos Laguna en la Jornada 7 del Apertura 2026..
El mediocampista ingresó al minuto 79 y fue recibido con una ovación en el Estadio Banorte. Cuatro minutos después estuvo cerca de marcar, pero su disparo terminó en el poste.
“Ha sido un mes muy complicado para él, sobre todo por la situación y porque no se pudo concretar todo su traspaso”, explicó Huiqui después del partido.
El entrenador detalló que, una vez descartada la transferencia, el club decidió darle algunos días de descanso para que pudiera reorganizarse junto a su familia antes de reincorporarse a los entrenamientos.
“Tuvo un par de días en donde se reorganizó con la familia e intentó resolver situaciones dentro de su mismo entorno. Entrenó hace un par de días y ayer tuve una charla con él para preguntarle cómo se sentía”, señaló.
La respuesta de Lira, según Huiqui, dejó tranquila a la dirección técnica.
“Él manifiesta que está completamente comprometido con el proyecto. Desgraciadamente no se dio su transferencia, pero tiene toda la disposición para poder ser parte del plantel y está esperando lo que viene”.
Huiqui también destacó la reacción de la afición cuando el seleccionado mexicano volvió al campo.
“Hoy creo que sintió el respaldo de la gente. Escuché que la gente lo ovaciona y creo que se debe sentir contento por eso. Dentro del plantel estamos felices de tenerlo; es un gran baluarte para nosotros por lo que da dentro y fuera del campo”.
El técnico admitió que existe tristeza porque Lira no pudo concretar su salida a Europa, pero confía en que tendrá otra oportunidad.
“Estamos muy contentos porque está aquí con nosotros, tristes porque no se fue, pero seguramente vendrán cosas mucho mejores para él y para el equipo”.