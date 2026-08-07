Jennifer Hermoso se despide del futbol mexicano después de cuatro años de éxito
Después de cuatro años, Jennifer Hermoso abandona el futbol mexicano tras rescindir su contrato con Tigres para regresar a Europa, después de dejar huella en la Liga MX Femenil, en donde se convirtió en una de las principales referentes del torneo.
De mutuo acuerdo, Jenni y los universitarios decidieron terminar su relación, dejando en libertad a la atacante, que apunta a regresar al Atlético de Madrid después de siete años, equipo que la vio nacer como futbolista profesional en 2004.
Con eso termina la etapa de Hermoso en México, en donde conquistó dos títulos con Tigres y se convirtió en una goleadora importante también en su paso por Pachuca. A la campeona del mundo solamente le quedaban seis meses de contrato con las felinas, concretando así una salida que ya se venía contemplando del lado de las universitarias desde el término del Clausura 2026.
Mientras todavía no hay confirmación oficial por parte de Tigres, su entrenador, Pedro Losa, ya daba indicios desde hace días de que la continuidad de la española no estaba confirmada. “Lo que vaya a ocurrir a partir de mañana no lo sé, no me pregunten a mí. En su momento se comunicará lo que se tenga que comunicar, pero no me corresponde a mí”, intentaba explicar cada que era cuestionado sobre el tema.
Hermoso volverá al Atlético de Madrid tras siete años fuera de la institución, en lo que será su tercera etapa con el cuadro colchonero, siendo 2019 la última vez que portó la camiseta rojiblanca.
MÉXICO, UNA SEGUNDA CASA PARA LA ESPAÑOLA
Jennifer Hermoso se despide del futbol mexicano con 57 goles marcados en 131 partidos repartidos entre Pachuca y Tigres, donde obtuvo dos campeonatos, además de que, estando en la Liga MX, se convirtió en campeona del mundo con España en 2023.
La llegada de Hermoso al futbol mexicano en 2022 sorprendió a propios y extraños; con 31 años de edad llegó a las filas del Pachuca como agente libre después de su paso por el FC Barcelona. Con las Tuzas permaneció durante tres torneos, anotando 26 goles en 41 partidos.
Su mejor desempeño fue en el Clausura 2023, en donde la española se destapó marcando 21 tantos en 23 juegos, lo que les permitió a ella y a sus compañeras disputar la final del torneo, que lamentablemente terminarían perdiendo ante América.
Fue durante ese verano cuando logró ser convocada con la selección española para el Mundial Femenil, en donde se consagró campeona del mundo, convirtiéndose en la primera futbolista de la Liga MX en levantar el máximo título de selecciones.
ALCANZANDO LA CIMA
Tras un torneo más con las hidalguenses, Hermoso concretó su traspaso a Tigres, nuevamente como agente libre. Con las universitarias vivió su mejor momento en lo colectivo dentro del futbol mexicano, obteniendo dos títulos.
Durante cinco torneos con las felinas, la delantera sumó 31 goles en 90 partidos, destacando su desempeño en el Apertura 2025, en donde marcó en 15 ocasiones y asistió en otras dos para volverse parte fundamental del equipo que conquistó el título del Apertura 2025.
Un año antes, su llegada trajo buena suerte al equipo, que se coronaba en el Campeón de Campeonas 2024 venciendo a Monterrey.
Jenni Hermoso se va de México con gran cariño por el país, como ella lo ha expresado con anterioridad. “El llegar a Pachuca me hizo ser campeona del mundo; el Mundial fue uno de los torneos que mejor me sentí en mi vida y fue gracias a México. Me tatué el nombre de México en la piel, así que, a día de hoy, me sigue dando bastante”, expresó la delantera.
Su paso por Tigres fue igual de importante. Así lo dejó ver en una entrevista con TUDN en 2024, en donde comentó: “Lo que siento y me hace feliz es sentir y vivir lo que me está pasando hoy, que para mí es estar en uno de los mejores sitios donde podría estar, sentirme futbolista de nuevo, sentirme con una ilusión que hacía mucho que no tenía”.
Ahora será momento de regresar al futbol español como campeona del mundo, cerrando así un ciclo que comenzó hace más de 20 años con el Atlético de Madrid, equipo al que vuelve ahora como una futbolista consagrada.