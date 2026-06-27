João Pedro, bicampeón de goleo, apunta a perderse el Apertura 2026 por grave lesión
Atlético de San Luis recibió un golpe duro antes del arranque del Apertura 2026. João Pedro, su principal referente ofensivo y uno de los delanteros más determinantes de la Liga MX en el último año, sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, de acuerdo con el reporte médico publicado por el club potosino.
El departamento de ciencias médicas del Atlético de San Luis informó que el atacante será intervenido quirúrgicamente, aunque no estableció un tiempo exacto para su regreso. La institución señaló que el periodo de recuperación y rehabilitación quedará reservado a evolución, pero por la gravedad del diagnóstico el brasileño apunta a perderse el próximo torneo.
La lesión llega en un momento especialmente delicado para el conjunto potosino. João Pedro venía de participar en el primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026, un empate 2-2 ante Querétaro en las instalaciones de La Loma, donde fue titular y abrió el marcador desde el punto penal después de recibir una falta dentro del área. Apenas un día después, el club confirmó el diagnóstico que cambia por completo el panorama de su pretemporada.
El golpe no solo pasa por la lesión, también por el peso específico del delantero dentro de San Luis. João Pedro llegó al futbol mexicano en 2025 y no tardó en convertirse en la figura del equipo. En su primer torneo con los potosinos marcó 12 goles y se proclamó campeón de goleo del Apertura 2025. Después mantuvo esa regularidad en el Clausura 2026, donde alcanzó 14 anotaciones y volvió a terminar en la cima de la tabla de goleadores.
Con ese antecedente, la baja del brasileño obliga al Atlético de San Luis a replantear su ataque a unas semanas del inicio del nuevo torneo. João Pedro no era solo el centro delantero titular, sino el jugador que le daba respuesta a un equipo que dependía en buena medida de su contundencia. Ahora, mientras espera la cirugía y el inicio de su rehabilitación, San Luis pierde a su goleador en el momento menos oportuno.