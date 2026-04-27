Joao Pedro, bicampeón de goleo: lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 17 del Clausura 2026
La última jornada de la fase regular del Clausura 2026 dejó tres notas a destacar, en lo positivo, Joao Pedro firmó un bicampeonato de goleo, mientras que el América concluyó el peor torneo en la era de André Jardine y el Santos sufrió otro torneo más en el sótano.
A continuación, Sports Illustrated México te presenta lo Bueno, lo Feo y lo Feo de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Lo Bueno: Joao Pedro, el bicampeón de goleo que decidió quedarse
Joao Pedro se convirtió en bicampeón de goleo de la Liga MX al marcar 14 tantos en el torneo, dos más que Armando “Hormiga” González, y confirmó lo que su semestre ya sugería: su impacto no depende del volumen de juego. Lo hizo en un San Luis que no clasificó a Liguilla, que no dominaba los partidos, pero con una eficacia que le alcanzó para repetir en la cima de los máximos romperredes.
En México encontró lo que no tuvo en sus últimos años: estabilidad. Después de deambular por clubes como Fenerbahce, Gremio y Hull City, el delantero reconstruyó su carrera desde la regularidad a los 34 años. En su primer año en San Luis firmó 26 goles totales y en este Clausura 2026 elevó su techo individual con 14, superó el registró del semestre pasado (12).
La historia de este certamen pudo no escribirse. A inicios de año, Pedro tuvo una oferta de volver a Italia, el país de su esposa y la liga donde alcanzó su mejor versión, sin embargo, eligió México por encima de la nostalgia.
En el San Luis volvió a sentirse futbolista después de años de tránsito y convirtió esa decisión en producción inmediata: dos títulos de goleo consecutivos desde un equipo fuera del primer plano competitivo. El último torneo dimensiona su momento: 14 tantos, al convertir los 13 tiros a portería que hizo, y añadió uno más de penal. Pedro se convirtió en un delantero que encontró estabilidad y la transformó en eficiencia frente al marco.
Lo Feo: América firma su peor torneo con Jardine
Con la derrota de último minuto ante el Atlas, las Águilas cerraron el Clausura 2026 con su peor registro desde la llegada de André Jardine. Siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas para ser octavos con 25 puntos. No es solo la posición en la tabla, es el contraste con el equipo que venía de encadenar cuatro finales y tres títulos consecutivos.
El antecedente inmediato lo pone en perspectiva. En el Apertura 2024, hasta ahora su punto más bajo con el entrenador brasileño, el América sumó 27 puntos con marca de ocho victorias, tres empates y seis derrotas. También fue octavo, pero ese equipo superó el Play-in y a partir de ahí se dirigió a firmar el tricampeonato. Hoy, no solo tuvo menos puntos, sino menor producción ofensiva (20 goles contra 27).
El problema no es de generación, sino de definición. Las Águilas se mantienen como un equipo que se instala en campo rival, acumula posesión y pisa el área con frecuencia, pero convierte poco. Un patrón que se repitió, incluso, en la Conchampions, en la que fueron mejores en ofensiva, pero cayeron eliminados en los cuartos de final contra el Nashville.
A Jardine, lo único que lo podría mantener en el puesto es volver a fimar una milagrosa fase final como en 2024. La diferencia ahora es que no hay Play-in y empezará en los cuartos de final ante los líderes Pumas, que ya los vencieron en fase regular.
Lo Feo: Santos, otra vez colero
El Santos Laguna cierra el Clausura 2026 en último lugar, por tercera vez en los últimos cuatro torneo. Doce puntos (tres victorias, tres empates y 11 derrotas) para firmar el tercer peor torneo en esta racha, apenas por encima del Clausura 2025, cuando tocó el fondo con siete unidades, y los 10 puntos del Apertura 2024. Ya no es una mala racha, es un patrón que se repite.
Los números dimensionan la caída. En este semestre fue la sexta peor ataque con 20 goles y, al mismo tiempo, la peor defensa con 38 recibidos.
El contraste es estructural. El Grupo Orlegi, que hizo de los laguneros un equipo competitivo con cuatro títulos desde 2006, pasó a administrar uno de los peores rendimientos de su historia. Una de las razones fue el golpe financiero: el proceso fiscal por presunta defraudación ante el SAT, que terminó con la no vinculación a proceso de Alejandro Irarragorri en octubre de 2025, y la inversión en la compra del Sporting de Gijón en 2022 comprimieron el margen operativo durante los últimos torneos.
Hoy, el escenario empieza a moverse. La reconfiguración del grupo, con la reciente venta del Atlas, abre la puerta a una nueva inyección de recursos. Pero el dato duro pesa: Santos encadena tres de los peores torneos cortos de su historia en un lapso de menos de dos años. El dinero puede corregir el presente, lo que sigue es devolverle al equipo la jerarquía que alguna vez tuvo.