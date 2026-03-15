Joao Pedro: la eficacia silenciosa que domina la tabla de goleo de la Liga MX
Joao Pedro es, ante todo, un futbolista que rara vez ocupa el reflector, a pesar de ser el mejor goleador de la Liga MX. El delantero brasileño del San Luis se distingue por su eficacia silenciosa: marca con regularidad, pero sin el ruido mediático que suele acompañar a los grandes artilleros.
No protagoniza anuncios o titulares en la prensa como Armando "Hormiga" González, de las Chivas, o Paulinho, del Toluca, sus principales competencias: él deja que los goles hablen por él, lejos de los focos y de la presión de ser la cara visible.
Así ha construido una sólida carrera en México, en donde a sus 34 años encontró un segundo aire, tras deambular por Turquía (Fenerbahce), Brasil (Gremio) e Inglaterra (Hull City).
En la Liga MX halló la estabilidad que perdió después de dejar el Cagliari italiano, en el que se convirtió en capitán y referente tras ocho temporadas en las que en 270 partidos y anotó 86 goles.
En el Cagliari vivió la etapa más exitosa de su carrera: ayudó al equipo a regresar a la Serie A y luego a consolidarse en la categoría. Ahí obtuvo la nacionalidad italiana y recibió el mayor reconocimiento posible: ser convocado a la Azurra para el repechaje rumbo a Qatar 2022.
Aunque no consiguió el objetivo de ir al Mundial, la convocatoria fue un reconocimiento a su trayectoria en Italia, donde se consolidó como uno de los delanteros más constantes del campeonato.
Joao Pedro nació en Ipatinga. Su carrera como futbolista comenzó en 2010 con el Atlético de Minerio; sin embargo, apenas tres meses después, con solo 18 años, fue fichado por el Palermo italiano.
Con ese equipo debutó en la Serie A, pero cuatro meses después fue cedido al Guimaraes portugués para adaptarse al futbol europeo. Tampoco se consolidó y posteriormente emigró al Peñarol uruguayo, en el que destacó con siete goles y siete asistencias en 23 partidos.
El nivel mostrado no fue suficiente para que el Palermo decidiera reincorporarlo al plantel, por lo que comenzó a deambular por clubes de su país: Desportivo Brasil, Santos y el Estoril portugués. En ninguno logró establecerse.
Hasta que en 2014, el Cagliari lo fichó con 22 años. Volvía a Italia, país en el que su primera experiencia había sido breve y sin goles en la Serie A.
En el club de la isla de Cerdeña encontró un nuevo rol en el campo. Dejó de ser únicamente un “killer” y pasó a desempeñarse como segundo “9” y mediapunta, una función que le permitió desarrollar habilidades más allá de marcar goles.
Aprendió a jugar sin balón y a generar espacios para sus compañeros. Además de sus 86 goles, registró 28 asistencias. Tras su primera campaña, el club descendió, pero en lugar de marcharse decidió permanecer para ayudar al equipo a regresar al año siguiente a la máxima categoría.
En Italia también adquirió una cualidad que hoy le sirve en la Liga MX: la eficacia. En el Cagliari, un club de la zona media-baja, tenía pocas oportunidades frente al arco, por lo que debía aprovechar cada ocasión.
También vivió el episodio más oscuro de su trayectoria: en 2018 dio positivo a un diurético en un control antidopaje. La sanción inicial amenazaba con cuatro años de suspensión y poner fin a su carrera, pero apeló y demostró que la sustancia había sido consumida por error. El castigo se redujo a seis meses.
Regresó motivado y enfocado, al punto de que, pese a jugar en un club que no pertenece a la élite de la Serie A, fue considerado para disputar con Italia el repechaje de 2022.
Fueron ocho años con el Cagliari. Sin embargo, al cumplir 30 buscó nuevos retos y el Fenerbahche tocó a su puerta. En Turquía solo permaneció una temporada sin lograr consolidarse: disputó 28 encuentros, en los que marcó cinco goles y dio una asistencia.
Y nuevamente comenzó a vagar. Volvió al futbol brasileño con el Gremio, donde registró tres goles y una asistencia en 45 partidos. Después pasó al Hull City de la segunda división inglesa: seis goles y dos asistencias en 36 juegos.
Justo cuando atravesaba el momento más bajo de su carrera apareció el San Luis, a sus 33 años. El club, propiedad del Atlético de Madrid, ya tenía fama de explorar mercados lejanos y realizar apuestas poco comunes en la Liga MX. Antes había incorporado al francés Sébastien Salles-Lamonge del SC Bastia o al alemán Mateo Klimowicz del Sttutgart.
Ahora la nueva llegada “exótica” fue Pedro. Pocos imaginaban que este delantero veterano, que en los últimos años no había encontrado estabilidad en tres equipos, pudiera convertirse en una de las figuras de la Liga MX.
Como ha hecho a lo largo de su carrera, trabajó en silencio y lejos de los reflectores, aplicando lo aprendido en el Cagliari: ser efectivo ante las pocas oportunidades que genera un club de media tabla como el San Luis.
Sin ruido mediático se consolidó como un delantero letal. En el Apertura 2025, torneo en el que compartió el título de goleo con Armando González, de Chivas, y Paulinho, del Toluca, acertó 12 de los 13 tiros a gol que tuvo para quedarse con el campeonato de los goleadores.
Para este Clausura 2026, su segundo torneo en México, mantiene la inercia: lidera la tabla de goleadores al convertir los 10 disparos a gol que ha realizado.
El sello de Joao Pedro en el San Luis es claro: eficacia.