Jorge Sánchez vuelve a México: Atlas anuncia al mundialista como su nuevo refuerzo
Después de menos de medio año en Europa, por segunda ocasión en su carrera, Jorge Sánchez regresa a la Liga MX. Tras su participación mundialista con la selección mexicana, el lateral de 28 años confirmó su arribo como nuevo refuerzo del Atlas.
El anuncio oficial se llevó a cabo este jueves 16 de julio a través de las redes sociales del club tapatío. Cabe recordar que el futbolista ya se encontraba en tierras jaliscienses; sin embargo, no fue sino hasta que superó las pruebas médicas que finalmente pudo estampar su firma en el contrato.
Jorge Sánchez llega procedente del PAOK Salónica de Grecia mediante una transferencia tasada en 3 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Además, el futbolista azteca firmó un acuerdo por cuatro años, hasta el verano de 2030.
De esta manera, el lateral derecho se convierte en el cuarto fichaje del Atlas en su nueva etapa bajo la gestión de José Miguel Bejos como propietario.
Previamente se habían confirmado las incorporaciones del zaguero Milton Valenzuela, el mediocampista Luis Esteves y los atacantes Ryan Mmaee y Duk. Asimismo, tras la salida de Diego Cocca, se espera que en los próximos días sea presentado oficialmente el argentino Hernán Crespo como el nuevo director técnico.
Su segundo retorno a México tras probar suerte en Europa
Para el jugador, esta representa la segunda ocasión en que vuelve al balompié nacional luego de emigrar al extranjero.
Tras debutar en Santos Laguna y consolidarse en el Club América, en 2022 dio el salto al Ajax de los Países Bajos. Al no encontrar regularidad y disputar 26 partidos en un año, terminó saliendo cedido al Porto de Portugal. Sin embargo, corrió con la misma suerte, ya que solo pudo ver acción en 23 encuentros oficiales.
Por esta razón, en 2024 regresó por primera vez al país para vestir la camiseta de Cruz Azul. Ahí, recuperó el protagonismo e incluso se coronó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Fue así como en febrero de este año despertó el interés del PAOK de Grecia, club que desembolsó 2.5 millones de euros por su carta. Y tras apenas cinco meses y 11 partidos disputados, el conjunto helénico no solo recuperó lo invertido, sino que obtuvo una ganancia de 500 mil euros más al concretar la venta al Atlas.
Ahora se espera que Jorge Sánchez pueda tener sus primeros minutos con la camiseta rojinegra este viernes 17 de julio a las 19:00 horas, cuando la Academia debute en el torneo visitando al Club León.