Jornada 11 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Pumas vs Cruz Azul y Atlas vs Chivas

La Jornada 11 del Apertura 2026 marcará el regreso de la Liga MX después de la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana tuvo actividad como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Los reflectores estarán puestos principalmente en los duelos Pumas vs. Cruz Azul y Atlas vs. Chivas, dos enfrentamientos que destacan dentro de una fecha que comenzará el viernes 9 de octubre.

El sábado tendrá cuatro encuentros, entre ellos el Atlas vs. Chivas, programado para las 19:00 horas. El Guadalajara buscará sumar puntos importantes en su regreso a la actividad de la Liga MX, mientras que los rojinegros intentarán aprovechar la localía para hacerse fuertes en la recta final del torneo. Ese mismo día también se disputarán los partidos Querétaro vs. Atlante, FC Juárez vs. Xolos y América vs. Monterrey.

El partido más atractivo de la jornada se disputará el domingo por la noche con el Pumas vs. Cruz Azul, programado para las 19:15 horas. El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario enfrentará a dos equipos que regresan a la competencia después del parón internacional y que buscarán sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

La actividad dominical comenzará con el Atlético de San Luis vs. Santos y continuará con el Pachuca vs. Necaxa, antes del cierre entre universitarios y cementeros. Con el torneo entrando en su segunda mitad, cada partido comienza a tener mayor importancia para los equipos que buscan asegurar su lugar en la fase final.

La Jornada 11 también servirá para que los clubes recuperen ritmo competitivo después de la pausa internacional y encaren la parte decisiva del Apertura 2026. Con Pumas vs. Cruz Azul como cierre y Atlas vs. Chivas entre los encuentros destacados del sábado, la fecha ofrece varios duelos importantes en la carrera por la clasificación.

Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 9 de octubre

19:00 | Puebla vs. León | ESPN y Disney+ Premium

21:00 | Tigres vs. Toluca | Azteca 7 y FOX One

Sábado 10 de octubre

17:00 | Querétaro vs. Atlante | FOX One

17:00 | FC Juárez vs. Xolos | Azteca 7 y FOX One

19:00 | Atlas vs. Chivas | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium

21:00 | América vs. Monterrey | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium

Domingo 11 de octubre

17:00 | Atlético San Luis vs. Santos | ESPN 2, Disney+ Premium y ViX Premium

17:10 | Pachuca vs. Necaxa | FOX y FOX One

19:15 | Pumas vs. Cruz Azul | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium