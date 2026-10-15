La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con tres encuentros que destacan en el calendario: Chivas vs. Tigres, León vs. América y Cruz Azul vs. FC Juárez. La fecha llega con el América en la cima de la clasificación, seguido de cerca por Toluca y Querétaro, en una lucha por los primeros puestos que comienza a tomar forma.

El sábado 17, Chivas recibirá a Tigres en el Estadio AKRON, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. Guadalajara llega tras empatar 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío, mientras que los felinos vencieron 3-2 a Toluca en la jornada anterior.

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Otro de los partidos más atractivos será el León vs. América, programado para el sábado. Las Águilas llegan como líderes del torneo, con 21 puntos, y buscarán conservar su posición ante un León que suma 18 unidades y aspira a acercarse a la parte alta de la tabla. El encuentro representa una prueba importante para ambos en la recta hacia el cierre de la fase regular.

También el sábado, Cruz Azul se enfrentará a FC Juárez. La Máquina llega después de empatar 3-3 con Pumas, resultado que la dejó con 17 puntos, mientras que los Bravos intentarán dar un golpe como visitantes para escalar posiciones. Será una oportunidad para que los celestes retomen el camino del triunfo y no pierdan terreno frente a los equipos punteros.

La Jornada 12 comenzará el viernes con los partidos Necaxa vs. Atlas, Atlante vs. Pumas y Tijuana vs. Puebla. Además de los tres duelos destacados, el sábado jugarán Santos ante Querétaro y Toluca frente a Atlético de San Luis, mientras que el domingo Monterrey recibirá a Pachuca para cerrar la fecha.

Canales de transmisión de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 16 de octubre

19:00 | Necaxa vs Atlas | FOX One

21:00 | Tijuana vs Puebla FOX One

21:00 | Atlante vs Pumas | Disney+ Premium, ESPN, Azteca 7

Sábado 17 de octubre

17:00 | Santos vs Querétaro | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN

17:07 | Chivas vs Tigres | Amazon Prime Video

19:00 | Toluca vs Atlético de San Luis | TUDN, ViX Premium

19:00 | León vs América | FOX One

21:00 | Cruz Azul vs FC Juárez | ViX Premium, TUDN

Domingo 18 de octubre

19:00 | Monterrey vs Pachuca | ViX Premium