Jornada 13 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver la Jornada doble

El miércoles 21, Atlas recibirá al América en el Estadio Jalisco. Las Águilas afrontarán el compromiso con el objetivo de conservar su lugar en la parte alta de la clasificación, mientras que los rojinegros buscarán hacer valer su condición de locales y sumar ante uno de los equipos protagonistas del torneo.

Ese mismo miércoles, Cruz Azul visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un duelo entre dos clubes que aspiran a mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación. La Máquina tendrá una prueba exigente fuera de casa frente a unos Tuzos que buscarán aprovechar su cancha para conseguir un resultado importante.

La jornada también ofrecerá partidos como Atlético de San Luis vs. Querétaro, FC Juárez vs. Atlante y Tigres vs. León el martes; mientras que el miércoles se jugarán Toluca vs. Tijuana, Puebla vs. Monterrey y Santos vs. Pumas. Con nueve encuentros concentrados en dos días, la fecha doble puede mover la clasificación y será clave para los equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla.

Canales de transmisión de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Martes 20 de octubre

18:07 | Chivas vs Necaxa | Amazon Prime Video

19:00 | Atlético de San Luis vs Querétaro | ESPN / Disney+

19:00 | Juárez vs Atlante | 19:00 horas | FOX One

21:00 | Tigres vs León | Azteca 7, FOX One, FOX

Miércoles 21 de octubre

19:00 | Puebla vs Monterrey | Azteca 7, FOX One

19:00 | Atlas vs América | Canal 5, TUDN, ViX Premium

19:00 | Toluca vs Tijuana | FOX One, TUDN, ViX

21:00 | Pachuca vs Cruz Azul | FOX One, FOX

21:10 | Santos vs Pumas | Canal 5, TUDN, ViX Premium, ESPN Disney+