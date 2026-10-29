Jornada 15 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver América vs. Toluca

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con la lucha por el liderato como uno de sus principales atractivos. América encabeza la clasificación con 27 puntos, pero Cruz Azul y Chivas, ambos con 26 unidades, acechan a las Águilas y buscarán aprovechar cualquier tropiezo para tomar la cima. Entre los duelos destacados están América vs. Toluca, Chivas vs. Atlante y Cruz Azul vs. León.

El sábado 31, América recibirá a Toluca en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Las Águilas necesitan ganar para conservar el primer lugar, mientras que los Diablos Rojos, quintos con 23 puntos, intentarán acercarse a los primeros puestos y complicar la pelea por la cima.

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También el sábado, Chivas se enfrentará al Atlante en el Estadio AKRON. El Guadalajara llega como uno de los principales perseguidores del América y buscará sumar tres puntos en casa para mantenerse en la pelea por el liderato. Atlante, por su parte, intentará dar la sorpresa y mejorar su posición en la tabla.

El domingo 1 de noviembre, Cruz Azul recibirá a León en el Estadio Banorte. La Máquina comparte 26 puntos con Chivas y tiene la oportunidad de presionar al América en la lucha por el primer puesto. León, sexto con 22 unidades, también necesita un buen resultado para mantenerse en la disputa por los lugares de clasificación directa.

La Jornada 15 arrancará el viernes con Atlético de San Luis vs. Atlas, FC Juárez vs. Querétaro y Puebla vs. Pumas. El sábado también jugarán Pachuca vs. Tigres y Monterrey vs. Tijuana, mientras que el domingo Santos se medirá con Necaxa. Con tres fechas por disputar después de esta jornada, cada punto será importante tanto en la pelea por el liderato como en la definición de los puestos de Liguilla.

Canales de transmisión de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 30 de octubre

19:00 | Atlético de San Luis vs. Atlas | ESPN, Disney+ y ViX

19:00 | FC Juárez vs. Querétaro | Azteca 7, FOX One y FOX+

21:00 | Puebla vs. Pumas | Azteca 7, ESPN y Disney+

Sábado 31 de octubre

17:00 | Pachuca vs. Tigres | FOX One y FOX+

19:05 | Monterrey vs. Tijuana | Canal 5, TUDN y ViX

19:07 | Guadalajara vs. Atlante | Prime Video

21:10 | América vs. Toluca | Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 1 de noviembre

17:00 | Santos Laguna vs. Necaxa | ViX

19:10 | Cruz Azul vs. León | Canal 5, TUDN y ViX