SI Mexico

Jornada 4 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Se reanuda el futbol mexicano con la Jornada 4 del Apertura 2025, luego del parón por la Leagues Cup. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

Redacción SI México

La Liga MX regresa a la actividad.
La Liga MX regresa a la actividad. / Leopoldo Smith/Getty Images

La Liga MX está de vuelta con el arranque de la Jornada 4 del Apertura 2025 este fin de semana, luego de la pausa por la disputa de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025.

Tras una semana semana de parón, donde los equipos de la Liga MX buscaron ubicarse dentro de los 4 mejores para avanzar a la siguiente ronda, el torneo mexicano regresa para en buen tiempo para que las escuadras retomen el ritmo de campeonato.

La pausa por la Leagues Cup dejó al Apertura 2025 con tres jornadas disputadas, y donde  Pachuca es líder, con 9 puntos, producto de tres victorias. Detrás de los Tuzos vienen Toluca, Tigres y Monterrey, los tres con 6 unidades cada uno y en quinto lugar está Cruz Azul, con 5 puntos.

Canales de transmisión de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 8 de agosto

  • 21:00 | Tigres vs Puebla | Azteca 7

Sábado 9 de agosto

  • 19:00 | América vs Querétaro | Canal 5, TUDN y ViX
  • 21:00 | Mazatlán vs Tijuana | Azteca 7
  • 21:05 | Atlas vs Pachuca | ViX

Domingo 10 de agosto 

  • 18:00 | Pumas vs Necaxa | Canal 5, TUDN y ViX
  • 20:05 | Santos vs Chivas | Canal 5, TUDN y ViX

Lunes 11 de agosto

  • 19:00 | León vs Monterrey | Tubi
  • 21:00 | FC Juárez vs Toluca | Tubi

21:05 | Atlético de San Luis vs Cruz Azul | ESPN

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Liga MX