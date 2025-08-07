Jornada 4 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos
La Liga MX está de vuelta con el arranque de la Jornada 4 del Apertura 2025 este fin de semana, luego de la pausa por la disputa de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025.
Tras una semana semana de parón, donde los equipos de la Liga MX buscaron ubicarse dentro de los 4 mejores para avanzar a la siguiente ronda, el torneo mexicano regresa para en buen tiempo para que las escuadras retomen el ritmo de campeonato.
La pausa por la Leagues Cup dejó al Apertura 2025 con tres jornadas disputadas, y donde Pachuca es líder, con 9 puntos, producto de tres victorias. Detrás de los Tuzos vienen Toluca, Tigres y Monterrey, los tres con 6 unidades cada uno y en quinto lugar está Cruz Azul, con 5 puntos.
Canales de transmisión de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 8 de agosto
- 21:00 | Tigres vs Puebla | Azteca 7
Sábado 9 de agosto
- 19:00 | América vs Querétaro | Canal 5, TUDN y ViX
- 21:00 | Mazatlán vs Tijuana | Azteca 7
- 21:05 | Atlas vs Pachuca | ViX
Domingo 10 de agosto
- 18:00 | Pumas vs Necaxa | Canal 5, TUDN y ViX
- 20:05 | Santos vs Chivas | Canal 5, TUDN y ViX
Lunes 11 de agosto
- 19:00 | León vs Monterrey | Tubi
- 21:00 | FC Juárez vs Toluca | Tubi