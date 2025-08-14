CONFERENCIA



“Yo me hago responsable de este momento que no es bueno, pongo la cara, no hay excusa ni explicación que valga. Cuando pierdes, el entrenador es el responsable; el futbol es así, pero hay que seguir compitiendo”.



▶️ https://t.co/XLyBfRaZgE pic.twitter.com/SI8svGDC4j