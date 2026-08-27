Jornada 6 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver la Liga MX
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 28 al domingo 30 de agosto, con nueve encuentros en los que los equipos comenzarán a definir sus aspiraciones en el torneo. América llega como líder general con 13 de 15 puntos posibles, mientras que varios clubes intentarán mantenerse cerca de la parte alta.
La actividad comenzará el viernes con tres partidos: Atlante vs. León, Necaxa vs. Cruz Azul y Tijuana vs. Pumas. La Máquina afrontará uno de los duelos más importantes de la jornada después de sufrir tres derrotas consecutivas, por lo que necesita sumar en Aguascalientes para evitar que su mal momento se prolongue.
El sábado concentrará buena parte de los reflectores con Pachuca vs. Chivas, América vs. Puebla y Santos vs. Tigres, además del Atlas vs. Querétaro. El Rebaño buscará confirmar su buen arranque ante unos Tuzos que apenas han conseguido una victoria, mientras que las Águilas intentarán ampliar su ventaja en la cima frente a un Puebla que marcha entre los primeros lugares.
La jornada concluirá el domingo con Toluca vs. Juárez y Monterrey vs. Atlético de San Luis. Con el campeonato todavía en una etapa temprana, estos encuentros serán importantes para que los equipos que aspiran a la parte alta no pierdan terreno y para que aquellos que han tenido un inicio complicado comiencen a recuperar posiciones.
Canales de transmisión de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 28 de agosto
- 19:00 | Necaxa vs Cruz Azul | FOX One
- 19:00 | Atlante vs León Azteca 7, ESPN
- 21:00 | Tijuana vs Pumas | FOX One
Sábado 29 de agosto
- 17:00 | Atlas vs Querétaro | TUDN y ViX
- 17:00 | Pachuca vs Chivas | FOX One
- 19:00 | América vs Puebla | TUDN, Canal 5 y ViX
- 21:00 | Santos Laguna vs Tigres | TUDN, ViX y ESPN
Domingo 30 de agosto
- 18:00 | Toluca vs FC Juárez | TUDN Canal 5 y ViX
- 20:00 | Monterrey vs Atlético de San Luis | TUDN Canal 5 y ViX