Jornada 8 Apertura 2026: horarios y dónde ver Cruz Azul vs América y Monterrey vs Tigres
La Jornada 8 del Apertura 2026 tendrá una intensa actividad durante el fin de semana, con dos clásicos que acaparan los reflectores: Cruz Azul vs. América, en el Clásico Joven, y Monterrey vs. Tigres, en el Clásico Regio. A ellos se suma el atractivo enfrentamiento entre Chivas y Pumas, dos de los llamados grandes del futbol mexicano. América llega como líder invicto con 16 puntos, seguido por Guadalajara con 14.
El plato fuerte del sábado será el Clásico Joven, en el que Cruz Azul buscará dar un golpe en la parte alta de la clasificación frente a un América que todavía no conoce la derrota. La Máquina suma 12 puntos después de vencer 1-0 a Santos en la Jornada 7, mientras que las Águilas acumulan cinco triunfos y un empate en seis partidos disputados. Un triunfo permitiría al conjunto azulcrema mantenerse en la cima y al cuadro celeste acercarse a los primeros lugares.
Ese mismo sábado se disputará el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, dos equipos que llegan con realidades distintas a las que suelen protagonizar en este tipo de enfrentamientos. Rayados marcha décimo con nueve puntos y tiene pendiente su partido de la Jornada 7 ante Querétaro, mientras que los felinos ocupan el decimoquinto puesto con seis unidades, después de empatar 1-1 con Necaxa. Los dos necesitan sumar para comenzar a escalar posiciones.
El domingo será el turno de Chivas y Pumas, en un duelo que enfrenta a dos de los equipos considerados grandes del futbol mexicano, aunque no se trata de un clásico. El Rebaño llega en el segundo lugar con 14 puntos, luego de golear 3-0 al Atlético de San Luis, mientras que Pumas suma ocho unidades y todavía tiene pendiente su encuentro de la Jornada 7 ante León. Guadalajara buscará mantenerse en la pelea por el liderato, mientras los universitarios intentarán aprovechar el encuentro para acercarse a la zona alta.
Canales de transmisión de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX y Prime Video los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 11 de septiembre
- Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | FOX One
- Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Azteca 7
- Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | FOX One
Sábado 12 de septiembre
- Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One
- Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX
- Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 13 de septiembre
- Santos Laguna vs FC Juárez | 19:00 horas | TUDN y ViX
- Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video