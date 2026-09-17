Jornada 9 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver América vs Chivas
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como principal atractivo una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas, con la cima del torneo también en juego. El Rebaño llega como líder con 17 puntos, seguido por Toluca y América, ambos con 16, mientras que Cruz Azul ocupa el cuarto puesto con 15 unidades. La fecha se disputará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre.
El duelo entre América y Chivas será el plato fuerte del sábado en el Estadio Banorte. Las Águilas llegan después de perder su invicto ante Cruz Azul, que se impuso 4-3 en la Jornada 8, mientras que el Guadalajara goleó 3-0 a Pumas para asumir el liderato. Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el Clásico Nacional representa además un enfrentamiento directo por la cima de la clasificación.
Otro de los partidos destacados será el Monterrey vs. Cruz Azul, que se disputará horas antes del Clásico Nacional. La Máquina llega con 15 puntos después de su triunfo sobre América y buscará mantenerse en los primeros lugares, mientras que Rayados suma 10 unidades y ocupa el undécimo puesto tras empatar sin goles ante Tigres en el Clásico Regio. El conjunto regiomontano necesita sumar para acercarse a la zona alta.
La Jornada 9 también tendrá otros duelos importantes para la parte alta de la tabla, como Toluca vs. Santos, Pachuca vs. Tijuana y Atlas vs. Pumas. Los Diablos Rojos llegan con 16 puntos después de vencer a Puebla en su partido pendiente de la Jornada 7, mientras que Tijuana, Puebla, Querétaro y Atlas se mantienen con 13 unidades, por lo que la fecha podría provocar nuevos movimientos en la zona de clasificación.
Canales de transmisión de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante | 19:00 horas | Azteca 7
- Juárez FC vs Tigres | 21:00 horas | Azteca 7, FOX One
Sábado 19 de septiembre
- Atlas vs Pumas | 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX
- Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | ESPN, Disney+, ViX
- Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX
- América vs Chivas | 21:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX
Domingo 20 de septiembre
- Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas | FOX / FOX One
- Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas | Canal 5, TUDN / ViX
- Querétaro vs León | 20:00 horas | FOX / FOX One