Juan Carlos Ortega, la apuesta de Pumas para reactivar La Cantera
El relevo de Raúl Alpízar por Juan Carlos Ortega al frente de las históricas fuerzas básicas de los Pumas llega después de un periodo en el que la cantera de los felinos no dejó de ganar títulos juveniles, pero sí perdió fuerza para convertirlos en futbolistas importantes del primer equipo.
El problema comenzó a hacerse más visible después de la salida de Andrés Lillini, quien trabajó en la formación del club desde 2017 y, ya como técnico de Primera, mantuvo abierto el puente entre La Cantera y la Liga MX.
En el Apertura 2020, su primer torneo al frente del equipo y en el que acabó como subcampeón, 10 canteranos acumularon 5,273 minutos en las 17 jornadas de la fase regular. Cuando Lillini salió en octubre de 2022, el propio club destacó que había debutado a 15 jugadores de las fuerzas básicas.
Erik Lira fue el caso más importante de aquella etapa: salió de los Pumas rumbo al Cruz Azul en 2022 y, cuatro años después, fue titular en cuatro de los cinco partidos de México en el Mundial. Tras la justa recibió una oferta del Mónaco para dar el salto a Europa, aunque la operación se cayó en el último momento.
Después de Lillini, el puente hacia el primer equipo perdió fuerza. Con Rafael Puente, 11 canteranos sumaron apenas 2,487 minutos en sus 12 partidos del Clausura 2023; con Antonio Mohamed fueron 2,787 en los 17 juegos del Apertura 2023 y con Gustavo Lema, 3,331 durante el Clausura 2024.
El salto llegó en la fase regular del Apertura 2025, cuando 14 jugadores formados en el club alcanzaron 6,821 minutos en 17 fechas y cinco debutaron en la Liga MX.
Tampoco desaparecieron los resultados abajo. Los Pumas fueron campeones Sub-20 en el Apertura 2022, Sub-18 en el Apertura 2023 y Sub-21 en el Apertura 2025. La última fue además la primera corona de la nueva categoría que funciona como escalón inmediato hacia Primera División.
El cambio también forma parte de una reestructuración deportiva que los Pumas comenzaron con la llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva en diciembre de 2025.
El directivo quedó a cargo de la planeación del primer equipo varonil, femenil y las fuerzas básicas. Nueve meses después, la institución realizó dos movimientos de peso dentro de esa estructura: Efraín Juárez dejó de entrenar al primer equipo en junio, después de llevarlo a la final del Clausura 2026, y Alpízar salió de La Cantera.
El paso de Alpízar
Tras Lillini, la Cantera fue dirigida desde 2020 por Raúl Alpízar, quien permaneció seis años en el cargo. Su gestión produjo esos campeonatos y el repunte de minutos de 2025, pero también atravesó uno de los episodios más delicados en la historia reciente del Club Universidad.
En septiembre de 2022, una investigación periodística del Reforma recogió acusaciones de presuntos cobros para registrar juveniles o darles minutos. Los felinos separaron temporalmente y sin goce de sueldo a Alpízar.
Dos semanas después fue reinstalado. El cuadro de la UNAM informó que, después de entrevistar a personal, entrenadores, involucrados y padres de familia, no encontró elementos que determinaran o comprobaran un acto de corrupción. Alpízar permaneció en el cargo hasta el 8 de septiembre de 2026 y el club informó que su salida fue de común acuerdo, sin relacionarla con aquel caso.
Un día después apareció el nombramiento de Juan Carlos Ortega.
¿Qué construyó Ortega en las selecciones menores?
Los Pumas presentaron al nuevo director de fuerzas básicas como un formador con experiencia comprobada. Tiene 59 años, fue futbolista profesional entre 1987 y 2003 y posteriormente trabajó como técnico y auxiliar, pero la parte de su carrera que explica la elección de Universidad comenzó en 2009, cuando ingresó a la Federación Mexicana de Futbol para trabajar con las selecciones menores.
Ortega formó parte de la estructura que respaldó el trabajo de Raúl Gutiérrez que terminó en el campeonato del mundo Sub-17 de 2011. Desde 2009 trabajó junto a los responsables de fuerzas básicas de los 18 conjuntos de la Liga MX para definir una idea común de juego, el perfil del futbolista mexicano y los criterios de visorías para las selecciones menores.
Los resultados de aquel periodo fueron difíciles de repetir. México ganó el Mundial Sub-17 de 2011 y ese mismo verano acabó tercero en el Mundial Sub-20 de Colombia. Juan Carlos Chávez, entrenador de ese segundo combinado, repartió públicamente parte del mérito hacia arriba.
"Este buen trabajo de selecciones menores es un buen trabajo de Juan Carlos Ortega y Guillermo Hernández", declaró Chávez durante el torneo, además de reconocer la formación realizada por los equipos de Liga MX.
Ortega también tuvo éxitos desde el banquillo. En 2017 dirigió al México Sub-15 que ganó el Campeonato de Concacaf. El equipo tuvo una marca de cinco victorias en cinco partidos, 15 goles a favor y ninguno recibido, y venció 2-0 a Estados Unidos en la final.
Su carrera, tras dejar la FMF
Después de una década alrededor de las selecciones menores, Ortega llevó ese trabajo a un club. El Galaxy lo contrató en julio de 2019 como director de Metodología y Desarrollo, con enfoque en tomar decisiones de su academia.
En ese rol volvió a encontrarse con jugadores mexicanos que había seguido desde edades tempranas. Por ejemplo, Alex Alcalá, quien debutó con México Sub-15 en 2018, a los 12 años, bajo las órdenes de Ortega. Dos años después ingresó a la academia del cuadro de la MLS y en 2021 firmó su primer contrato profesional.
En julio de 2021, Ortega volvió a México para asumir las fuerzas básicas de los Tigres. Permaneció casi cuatro años y volvió a trabajar en los procesos formativos. Tigres estableció intercambios con el Feyenoord y Ortega visitó las estructuras juveniles del club neerlandés, el Athletic Club, el Espanyol, el Villarreal y el Real Madrid españoles.
Con Ortega, los Tigres ampliaron su estructura y produjeron debuts, pero no consolidaron una generación de canteranos como base del primer equipo, en un club acostumbrado además a reforzarse con fichajes de alto perfil. Cuando salió en junio de 2025, la propia institución explicó que buscaba fortalecer el área y desarrollar más talento de casa.
Ese es también el desafío que encuentra en los Pumas. Jorge Ruvalcaba llegó a La Cantera hasta los 20 años, después de formarse en Estados Unidos, y terminó en el Standard de Lieja. Eduardo Herrera recorrió un camino distinto: entró al club a los 15, pasó por sus distintas categorías y en 2017 salió directamente al Rangers de Escocia.
Nueve años después, el encargo de Ortega es volver a construir casos así desde casa.