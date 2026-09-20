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¡Juegazo! América y Chivas igualaron 2-2 en un gran Clásico Nacional

América y Chivas dieron un gran espectáculo en el Estadio Azteca, donde se vivió un Clásico Nacional lleno de futbol, pasión y goles.

Redacción SI México

Miguel Borja marcó un golazo de chilena en el Clásico Nacional.
Miguel Borja marcó un golazo de chilena en el Clásico Nacional. / MexSport Sports Agency

América y Chivas igualaron 2-2 en el Estadio Azteca, donde se vivió un gran Clásico Nacional, dentro de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara se había puesto en ventaja 2-0 en el primer tiempo con goles de Bryan González y
Ricardo Marín.

Sin embargo, las Águilas igualaron con doblete de Miguel Borja, quien ingresó en la parte complementaria y le cambió la cara al conjunto azulcrema.

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