¡Juegazo! América y Chivas igualaron 2-2 en un gran Clásico Nacional
América y Chivas dieron un gran espectáculo en el Estadio Azteca, donde se vivió un Clásico Nacional lleno de futbol, pasión y goles.
América y Chivas igualaron 2-2 en el Estadio Azteca, donde se vivió un gran Clásico Nacional, dentro de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El Guadalajara se había puesto en ventaja 2-0 en el primer tiempo con goles de Bryan González y
Ricardo Marín.
Sin embargo, las Águilas igualaron con doblete de Miguel Borja, quien ingresó en la parte complementaria y le cambió la cara al conjunto azulcrema.
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