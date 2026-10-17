Juninho firma doblete y Pumas vence al Atlante en la noche del “Hobbit”

Juninho fue la diferencia en una noche especial para el Atlante. Con un doblete, el delantero le dio a Pumas el triunfo por 2-1 en el Estadio Banorte, donde los azulgranas homenajearon a Christian “Hobbit” Bermúdez.

El empate conseguido justo antes del descanso había renovado las posibilidades del conjunto local. Sin embargo, al minuto 72, una asistencia de Adalberto Carrasquilla y la segunda definición de Juninho dejaron al Atlante sin respuesta en el marcador.

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Así se resolvió un encuentro en el que ambos equipos tuvieron oportunidades y los dos porteros debieron intervenir para mantener a los suyos en la disputa.

Juninho castiga; Calzadilla responde

Pumas encontró dos veces el gol con el mismo protagonista. Juninho abrió el marcador antes del medio tiempo y, cuando Atlante ya había conseguido igualar, volvió a aparecer para darle los tres puntos a los universitarios en la jornada 12 del Apertura 2026.

Entre ambos tantos estuvo la reacción de Luis Calzadilla. El jugador azulgrana aprovechó un pase filtrado de Evan Jiménez durante el agregado de la primera mitad y convirtió el 1-1.

Fue una respuesta oportuna para un equipo que había perdido a su entrenador en el área técnica: Miguel Herrera fue expulsado por Luis Enrique Santander al minuto 34.

Atlante se fue al descanso con la igualdad y todavía tuvo una ocasión para adelantarse en el complemento. Eugenio Pizzuto lo intentó al 54 con un disparo cruzado, pero Keylor Navas desvió el balón.

Las atajadas que mantuvieron abierta la disputa

La intervención ante Pizzuto se sumó a otras dos de Navas durante el primer tiempo. El costarricense había frenado a Calzadilla y a Jhojan Julio en minutos consecutivos, cuando Atlante buscaba traducir sus llegadas en una ventaja.

Óscar Jiménez también evitó goles en momentos importantes. Uriel Antuna lo exigió al minuto 25 y nuevamente al 59; en ambas ocasiones, el guardameta azulgrana respondió.

Con el empate todavía vigente, esas intervenciones sostuvieron la posibilidad de que cualquiera se quedara con el encuentro. La diferencia terminó en los pies de Juninho.

Un homenaje con Pumas como parte de la memoria

El reconocimiento a Christian Bermúdez tuvo un significado particular por el rival que visitaba al Atlante. En el medio tiempo se recordó el campeonato de 2007, conquistado ante Pumas, con el “Hobbit” como integrante de aquel plantel.

El máximo goleador azulgrana recibió el homenaje en una noche que conectó al club con uno de sus títulos. Sobre la cancha, sin embargo, el festejo deportivo fue universitario.

Atlante volverá a jugar el martes 20 de octubre, cuando visite a los Bravos de Juárez.