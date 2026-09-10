La Concacaf llevó al América Femenil hasta el Balón de Oro
Ocho años después del primer partido de la Liga Femenil, un club mexicano está nominado al Equipo Femenino del Año del Balón de Oro. El América compartirá esa lista con el Barcelona, el Bayern Munich, el Manchester City y el OL Lyonnes, todos europeos.
Para llegar ahí no bastó con ganar en México. El Balón de Oro coloca entre los argumentos principales de su candidatura dos títulos, el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup, y el segundo es el que cambió la escala: en una sola edición, las Águilas eliminaron al campeón de la NWSL de 2024, al de 2025 y al subcampeón de ese año.
Al Orlando Pride, que en 2024 terminó primero la temporada regular y después ganó el campeonato de la NWSL, lo vencieron 2-0 en la fase de grupos para asegurar el primer lugar de su sector.
Al Gotham FC, campeón defensor de la Concacaf y de la NWSL 2025, lo golearon 4-1 en semifinales con triplete de Scarlett Camberos, un año después de que ese mismo rival las eliminara 3-1 en la misma instancia. En la final esperaba el Washington Spirit, subcampeón de la NWSL 2025: 5-3, y el primer título continental para un cuadro mexicano.
Finalizaron invictas, con cinco victorias, un empate, 21 goles a favor y cuatro en contra.
Hay un detalle que conecta ese torneo con la nominación. Gotham había sido candidato al Equipo Femenino del Año en 2024 y Orlando en 2025. Antes de entrar a la lista, el América eliminó a los dos clubes de su región que habían aparecido en ella antes.
Qué tan grande era lo que ganaron
La FIFA ha descrito a la NWSL como una de las ligas líderes del mundo y su informe de evaluación comparativa coloca al futbol estadounidense en el grupo con mayor grado de profesionalización, medido por presencia de mundialistas, mercado de transferencias, duración de contratos, inversión y transmisión de partidos.
Incluso dentro de ese grupo, Estados Unidos sobresale: la FIFA registró 10,739 aficionados de promedio por partido, frente a 1,713 entre las ligas del nivel más alto de profesionalización.
De ese ecosistema salieron los tres rivales que el América eliminó. La Liga Femenil, mientras tanto, disputó su primer partido el 28 de julio de 2017 y llegó a su primer título continental el 23 de mayo de 2026.
La propia FIFA menciona a la liga mexicana entre las que cuentan con una estructura capaz de destinar tiempo y recursos al futbol femenino aprovechando lo compartido con los clubes masculinos.
El reconocimiento alcanzó también a una futbolista. Camberos está entre las 30 candidatas al Balón de Oro tras una temporada que la organización contabilizó en 27 goles y siete asistencias. En la Concacaf fue elegida Mejor Jugadora, con seis goles y nueve participaciones de gol, la mayor cifra en una edición del torneo.
Cinco finales perdidas y el mismo entrenador
El salto internacional no llegó después de cambiar de proyecto, sino de sostenerlo en los momentos más tensos.
El español Ángel Villacampa llegó en junio de 2022 y llevó al equipo a siete finales de Liga en ocho torneos. Ganó dos y perdió cinco; cuatro de esas derrotas llegaron de manera consecutiva entre el Apertura 2023 y el Apertura 2025.
En agosto de 2025, después de perder su cuarta final desde que llegó al club, Claudia Carrión defendió públicamente la decisión de mantenerlo.
"El proyecto con Ángel ha sido un camino de mucho aprendizaje y crecimiento. Si bien no hemos levantado el título, lo han visto en la manera de juego, en la identidad y en cómo hemos elevado el nivel cada vez más", dijo la directora deportiva.
El club no sólo conservó al entrenador: reforzó su cuerpo técnico. Incorporó a Ana Galindo y Javier Ortega como auxiliares, fortaleció preparación física, readaptación, medicina, psicología y nutrición, y sumó experiencia internacional con las futbolistas Irene Guerrero, Geyse, Bruna Vilamala y Camberos. Después perdió la final del Apertura 2025, la quinta, y volvió a mantener la apuesta.
La recompensa llegó en mayo, y toda en una semana: el 17 ganó el Clausura 2026, el 20 eliminó a Gotham y el 23 levantó la Concacaf.
Cuatro meses después, esa apuesta tiene a un club mexicano compitiendo por el Equipo Femenino del Año con el Barcelona y el Lyon, multicampeones de la Champions League femenina.