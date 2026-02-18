La constante de las Chivas de Milito: si hay gol de la “Hormiga”, no pierden
Las Chivas de Gabriel Milito tienen una constante que se ha repetido desde el día uno: en los 14 partidos que Armando “Hormiga” González ha anotado bajo la dirección del entrenador argentino, el Guadalajara no conoce la derrota. Un dato que ayuda a entender el éxito de este Rebaño, líder del Clausura 2026.
El delantero de 22 años lleva 17 goles en los 28 partidos de la gestión del estratega sudamericano, pero lo más importante es que el récord del equipo cuando marca es de 13 victorias y un empate.
La foja de Milito con los Rojiblancos es de 17 triunfos, tres empates y ocho derrotas; es decir, el 76 por ciento de sus victorias ocurrieron en los partidos en los que hubo gol de González.
González es el delantero perfecto para Milito, de los equipos que más remates a puerta acumula en el Clausura. El alto volumen de juego que produce en el área rival necesita de un artillero especialista en las finalizaciones.
"La ‘Hormiga’ tiene un don en el área para estar siempre bien posicionado y definir, especialmente al primer toque. Esta intuición y colocación son elementales para un número nueve", señaló el ex jugador del FC Barcelona sobre su “Killer”.
Armando también sabe sacrificarse cuando el equipo no tiene balón, acompaña la presión alta colectiva y sirve de poste para complementar los contragolpes del equipo.
"No solo marca, sino que nos aporta mucho en la recuperación defensiva y los sprints", señaló Milito.
Esto permite que si su cuadro toma ventaja por un gol suyo o redondea una victoria, no se vea superado en el marcador y se enfile a victorias o empates.
También, sabe lidiar con la presión y anotar en momentos claves, como en los clásicos. Ha marcado los tantos de la victoria ante el América, en el Apertura 2025 puso el segundo en el triunfo de 2-1, y marcó el 1-0 en el del pasado sábado, que ayudo al Rebaño a mantener la marca perfecta en el Clausura.
Mientras que ante el Atlas, el rival de ciudad, en el torneo pasado, despachó el primer y único triplete que lleva en su carrera, lo que confirma que está listo, a pesar de su corta edad, para responder en los momentos de tensión.
Armando González no estaba previsto para ser el delantero titular de Milito, pero tras marcar un doblete al entrar como suplente en su segundo partido al mando de Gabriel, en el triunfo de 4-3 sobre el San Luis, se ganó un lugar en el esquema que no soltó y que le permitió en el Apertura 2025 ser el cuarto campeón de goleo en la historia de las Chivas en la historia de los torneos cortos.
No solo tuvo que ver la confianza que le dio Milito, sino el acompañamiento de otra figura en el equipo el semestre pasado, Javier “Chicharito” Hernández, uno de sus mentores.
“No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí este torneo. Yo tenía la idea de lo que quería lograr y él me ayudó a pulirla”, afirmó la “Hormiga”, sobre el rol de Hernández en su consolidación.
El sistema de mentoría es una tradición en los últimos tres campeones de goleo de la institución hechos en casa: Omar Bravo, el mejor romperredes en el Clausura 2007, se apoyó en el histórico “Chava” Reyes; Bravo le pasó su experiencia a “Chicharito”, el mejor goleador del Bicentenario 2010 y Hernández volvió al Guadalajara a ser el mentor de González.
Ese combo tiene a la “Hormiga” consolidado en primera división, como el segundo máximo goleador del Clausura 2026, con cinco tantos, a uno de igualar a Joao Pedro (San Luis), líder con seis, y a un paso de ganarse un lugar en el Mundial 2026 con la selección mexicana.
Lo hace mientras es el amuleto de las Chivas de Milito, que saben que cuando el delantero anota, no se pierde.
Los 14 partidos en los que la “Hormiga” González ha anotado con Milito
Apertura 2025
- J3 vs Atlético San Luis: 2 goles — Chivas ganó 4–3
- J6 vs Xolos: 1 gol — Chivas empató 3–3
- J8 vs América: 1 gol — Chivas ganó 2–1
- J10 vs Necaxa: 1 gol — Chivas ganó 3–1
- J12 vs Pumas: 1 gol — Chivas ganó 2-1
- J13 vs Mazatlán: 1 gol — Chivas ganó 2–0
- J15 vs Atlas: 3 goles — Chivas ganó 4–1
- J16 vs Pachuca: 1 gol — Chivas ganó 1–0
- J17 vs Monterrey: 1 gol — Chivas ganó 4–2
Clausura 2026
- J1 vs Pachuca: 1 gol — Chivas ganó 2–0
- J3 vs Querétaro: 1 gol — Chivas ganó 2–1
- J4 vs San Luis: 1 gol — Chivas ganó 3–2
- J5 vs Mazatlán: 1 gol — Chivas ganó 2–1
- J6 vs América: 1 gol — Chivas ganó 1–0