La indisciplina que acompañó a los Rayados de Monterrey durante la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX volvió a condicionar al equipo de Matías Almeyda en el inicio de la Liguilla.

Ricardo Chávez fue expulsado apenas a los 10 minutos del partido de ida de los cuartos de final ante América, en el Estadio BBVA, por una entrada sobre el colombiano Miguel Borja.

El árbitro Víctor Cáceres inicialmente amonestó al lateral, pero modificó su decisión y le mostró la tarjeta roja directa después de revisar la acción en el VAR.

Chávez reapareció en la alineación del Monterrey tras perderse el último encuentro de la fase regular, ante Pumas, por acumulación de tarjetas amarillas.

Los Rayados terminaron las 17 jornadas del Apertura 2026 con seis expulsiones, empatados con Atlas como los equipos con más tarjetas rojas.

La mitad de ellas correspondieron a Carlos Salcedo, quien vio la tarjeta roja en los encuentros ante Atlas, Toluca y Pumas, pese a disputar solamente 11 partidos durante la fase regular.

Precisamente, la expulsión del defensor central en Ciudad Universitaria le impidió participar en el primer compromiso de la eliminatoria ante América.

Con la roja a Chávez, Monterrey acumula expulsiones en tres de sus últimos cuatro partidos, una situación que ha limitado las alternativas de Almeyda para conformar su línea defensiva.

La inferioridad numérica complica las aspiraciones de Rayados de aprovechar su condición de local, especialmente porque América, que terminó tercero en la clasificación, tiene la ventaja de avanzar a las semifinales en caso de empate global.

Además, Almeyda tendrá que prescindir de Chávez para el encuentro de vuelta, salvo que prospere una eventual impugnación.

Monterrey consiguió su clasificación a la Liguilla en la última jornada. Ahora, en una instancia en la que tiene un menor margen de error, tendrá que evitar que la indisciplina vuelva a comprometer sus aspiraciones al campeonato.