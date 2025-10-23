La Liga MX crece en goles y espectáculo, dice Mikel Arriola
La Liga MX vive uno de sus torneos más goleadores en los últimos años. En 14 de las 17 jornadas de la fase regular se han anotado 3.07 goles, en promedio, por encuentro, algo que, según Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, genera un aumento en las audiencias en sus dos principales mercados: México y Estados Unidos.
“La población mexicana tiene el segundo lugar de afición al futbol en todo el mundo. Hoy tenemos una liga que hasta esta jornada ha crecido 13 puntos porcentuales de rating en Estados Unidos y México con respecto al año pasado. Lo más importante, estamos por arriba de tres goles en promedio por partido”, explicó Arriola.
Según los datos compartidos por la Liga MX, el promedio de goles en cada torneo ha ido en ascenso. De acuerdo a lo mostrado ayer, la media en el Clausura 2022 era de 2.56 tantos por partido. “Esto demuestra un crecimiento constante de espectáculo en la cancha”, dijo el directivo.
En lo referente a la audiencia televisiva, la Liga MX es la competición de balompié más seguida en Estados Unidos, por encima de la Premier League, según información de 2023 facilitada por Televisa Univisión.
Esto promueve el interés de diversas marcas por patrocinar año con año el torneo favorito de los hispanos estadounidenses, además de, por supuesto, también anunciarse con la Selección Mexicana. Según Arriola, estos recursos generados se destinan en invertir en las selecciones menores de hombres y mujeres, así como en la Liga MX Femenil.
“La industria que más reinvierte de la economía mexicana es el futbol. Los recursos que la selección mexicana genera por venta de boletos, derechos de televisión y patrocinios se van en financiar las categorías menores y la Primera División Femenil”, añadió.
El dirigente también presumió que la regla de menores en la máxima categoría de hombres ha propiciado casos de éxito. De hecho, puso como ejemplo a la Selección Sub-20, cuyos integrantes en conjunto sumaban 27 mil minutos en Primera División, lo cual ayuda a explicar su buena participación en la Copa del Mundo, en la cual llegaron hasta los cuartos de final.
“Anteriormente los jugadores sumaban apenas con 6 mil. Mucho tiene que ver la regla de menores. 19 de los 22 futbolistas ya habían debutado. Necesitamos seguir con esa regla de menores, porque tenemos los recursos para desarrollar a las selecciones con límite de edad”, concluyó.