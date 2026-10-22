La Liga MX plantea cambios al arbitraje y creará un comité con los clubes

La Liga MX busca modificar el funcionamiento del arbitraje mexicano mediante cuatro medidas que incluyen la creación de un comité con participación de los clubes, ajustes a los criterios de los silbantes y cambios en los procesos de designación.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, instruyó este jueves 22 de octubre a la Federación Mexicana de Futbol y a la Comisión de Árbitros a trabajar en estas modificaciones. Sin embargo, el comunicado no establece plazos para su implementación ni precisa cómo se evaluarán los resultados.

Una de las principales propuestas es crear un Comité Técnico de Arbitraje integrado por representantes de los clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes. El organismo buscará mejorar la comunicación entre las partes, aunque todavía no se detallan sus facultades ni cómo serán seleccionados sus integrantes.

También se plantea revisar los incentivos por certificaciones internacionales y desempeño para las designaciones arbitrales, unificar los criterios de interpretación de las jugadas y homologar los informes sobre incidentes e indisciplinas durante los partidos.

La FMF y la Comisión de Árbitros deberán reportar permanentemente a Arriola sobre el cumplimiento de las medidas. Por ahora, el anuncio representa una serie de instrucciones y compromisos, no cambios que ya estén en operación.