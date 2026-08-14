La otra cara del León; invicto y clasificado a cuartos de Leagues Cup 2026
Una de las mayores sorpresas que ha brindado hasta el momento la Leagues Cup 2026 es la participación del Club León, que después de tres partidos mantiene el paso perfecto en el torneo internacional con 9 puntos cosechados y la clasificación a los cuartos de final asegurada.
El equipo dirigido por Javier Gandolfi era uno de los que llegaba con más dudas al torneo en contra de la MLS, sumando dos derrotas en los primeros tres partidos de Liga MX, pero logrando darle la vuelta a la página y posicionándose como uno de los mejores equipos de la primera fase de la Leagues Cup, tanto para la liga mexicana como la estadounidense.
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León es uno de los equipos que mejor cara plantó al frente de los de la MLS en un torneo nuevamente dominado por los estadunidenses, con un balance hasta el momento de 26 triunfos para los de MLS por 19 de los mexicanos.
Junto con Toluca son dos de los equipos ya calificados a la ronda de cuartos de final, pero a diferencia de los diablos rojos y del América, que todavía busca amarrar su pase, disputó todos sus partidos en territorio estadunidense, ganando sus tres juegos de visita, contrario a los diablos y las águilas, que celebraron dos y un juego como locales respectivamente.
“La Fiera” debutó ante Nashville, a quien derrotó por la mínima con el tanto de Daniel Arcila; tres días después venció a Orlando City 2-1; finalizó la primera etapa del torneo con una voltereta incluida ante Inter de Miami de Lionel Messi, a quienes derrotó 3-2 para sellar su pase perfecto hasta el momento en la Leagues Cup.
Lo de León es a destacar cuando se alza también como uno de los mejores equipos en el torneo en general, pues del lado de la MLS solamente Chicago Fire y Austin FC pueden pasar también de ronda con paso perfecto, acrecentando lo hecho por los “panzas verdes” en la justa internacional.
UNA CARA COMPLETAMENTE DISTINTA
Si bien el León llegó a la Leagues Cup 2026 con un triunfo en su más reciente partido de Liga MX, el inicio de la fiera no fue el más alentador, sumando dos partidos seguidos con derrota, lo que lo mantiene en la posición 14 de la tabla con 3 unidades, por encima de Atlético San Luis, Tigres, Santos y Juárez, que no han ganado en el torneo.
Este es el segundo campeonato liguero al mando de Gandolfi, en donde los escarlatas terminaron en la décima posición y fuera de la liguilla en el Clausura 2026. A pesar de las dudas que dejó el semestre pasado, el León espera regresar a los puestos más altos de la tabla que alguna vez los llevó a conseguir un bicampeonato de liga.
La edición del 2026 de la Leagues Cup puede ser la que le dé el espaldarazo a Gandolfi en su proyecto, pues hasta ahora está firmando una de las mejores actuaciones del equipo en el torneo. Su otra buena participación fue en el 2023, en donde quedó eliminado en la ronda de 16avos ante Real Salt Lake en un formato distinto al presente, en donde va todavía con paso perfecto, esperando ganar su primer duelo de eliminación directa.
Por otro lado, las ediciones de 2024 y 2025 quedan en el olvido para los panzas verdes, en donde no consiguieron una sola victoria dentro del certamen, sumando apenas un punto en dos y tres juegos respectivamente.
EL CASO TOTALMENTE OPUESTO
Distinto a lo de León está lo de Puebla, único equipo que hasta el momento se despidió del torneo sin haber ganado un solo punto, yéndose como último de la tabla general entre Liga MX y MLS con cero unidades y -7 en la diferencia de goles, aunque en el torneo nacional van mejor que el propio León con cuatro puntos, uno más que la fiera.