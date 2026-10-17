La Regla de Menores amenaza con alterar la pelea por la Liguilla

El Querétaro pelea por el liderato, el Cruz Azul busca defender su campeonato y el Monterrey intenta regresar a los ocho primeros de la Liga MX. Los tres, sin embargo, enfrentan otra obligación antes del cierre del Apertura 2026: completar los minutos de futbolistas jóvenes para evitar una sanción de tres puntos que podría modificar sus posiciones y comprometer su lugar en la Liguilla.

Después de la Jornada 11, solo seis de los 18 equipos habían cumplido con la Regla de Menores: el Tijuana, el Atlante, el América, el Necaxa, los Pumas y el Pachuca, según los registros oficiales de la Liga MX. Los otros 12 todavía necesitan dar participación a jugadores elegibles en las últimas fechas de la fase regular.

El reglamento exige acumular 1,170 minutos con futbolistas formados en México y nacidos en 2004 o después, con un máximo de 225 minutos contabilizables por partido.

Los clubes que no cumplan perderán tres puntos en las tablas general y de cocientes y sufrirán una reducción de 15 por ciento en los recursos por derechos de formación, una sanción especialmente costosa en un torneo donde varios equipos están separados por dos o tres puntos.

La Jornada 12, que arranca este viernes, dará una primera medida. El sábado, el Santos-Querétaro en el Estadio Corona enfrentará a dos equipos a los que les faltan más de 650 minutos cada uno, y el Cruz Azul recibirá al FC Juárez, el club más rezagado de la tabla, en un partido en el que ambos necesitan sumar jóvenes además de puntos.

Querétaro y Monterrey, entre los más rezagados

El Querétaro es una de las sorpresas del Apertura. Con 20 puntos en diez partidos ocupa el tercer lugar, uno detrás del América, pese a tener la segunda plantilla menos valiosa de la Liga MX, según Transfermarkt.

Su rendimiento contrasta con la participación de jóvenes. Los Gallos Blancos acumulan solo 495 minutos válidos y todavía necesitan 675, la tercera cifra pendiente más alta del campeonato.

El entrenador Esteban González tiene siete partidos, incluido uno pendiente, para completar la cuota. Necesitaría promediar más de 96 minutos por encuentro, una cifra alcanzable si los jóvenes ganan titularidades en plena pelea por el liderato.

Una reducción de tres puntos no necesariamente lo dejaría fuera de la Liguilla, pero podría costarle posiciones importantes, incluidos los cuatro primeros lugares, que cierran en casa los cuartos de final.

Peor está el Monterrey, décimo con 14 puntos. Los Rayados son penúltimos en la tabla de menores, con 469 minutos acumulados y 701 pendientes.

El estratega Matías Almeyda le restó importancia después de perder 4-2 ante el Atlante en la Jornada 10, cuando aseguró que su equipo cumpliría con el requisito.

"El partido pasado también sumamos 90 y así va a ser hasta el final. Los números nos van a dar", declaró.

Cinco jóvenes han aportado minutos al Monterrey, encabezados por César Garza, Iker Fimbres y Omar Gálvez, pero el club tendrá que promediar poco más de 100 minutos en sus siete partidos restantes. Necesita sumar puntos y minutos a la vez, y una reducción de tres unidades lo alejaría todavía más de la clasificación.

Cruz Azul y Santos también necesitan minutos

El Cruz Azul enfrenta una situación semejante. El campeón del Clausura 2026 es séptimo con 17 puntos, dos por encima del noveno, y en la Regla de Menores acumula 665 minutos.

A Joel Huiqui le faltan otros 505, unos 84 por partido en las seis fechas restantes. La Máquina utilizó ocho futbolistas elegibles en las primeras 11 jornadas, pero ninguno ha tenido la continuidad suficiente para cumplir la cuota por adelantado.

Con la tabla actual, una reducción de tres puntos dejaría a los celestes con 14 unidades, fuera de la zona de Liguilla.

Santos Laguna también tendrá que aumentar la participación juvenil. Los Guerreros suman 515 minutos y necesitan otros 655, después de una recuperación que los llevó de conseguir un punto en siete jornadas a encadenar cuatro victorias consecutivas.

Renato Paiva encontró respuestas en jugadores como Tahiel Jiménez, de 20 años, quien había jugado apenas seis minutos en las primeras diez jornadas y marcó un doblete ante el Atlético de San Luis en la Jornada 11.

Ningún club necesita tanto como el FC Juárez: casi 122 minutos por partido en sus seis encuentros restantes. El último lugar de la clasificación, con cuatro puntos, acumula 441 y le faltan 729.

Tigres y el Puebla tampoco están cerca de cumplir: necesitan 525 y 579 minutos, respectivamente, mientras intentan mantenerse en la pelea por la clasificación.

Los equipos que ya cumplieron y los que están cerca

En el otro extremo, el Tijuana, el Atlante y el América superaron ampliamente el mínimo, y el Necaxa, los Pumas y el Pachuca también completaron sus minutos, por lo que llegan al cierre sin esa obligación pendiente.

Las Chivas necesitan solo 132 minutos y el Atlas está a 16 de cumplir. El Atlético de San Luis requiere otros 213, con una particularidad: sus 957 minutos acumulados corresponden a un solo futbolista elegible, según la tabla oficial.

El Toluca y el León, que pelean por los primeros lugares, están a mitad de camino: les faltan 306 y 333 minutos, respectivamente.

Algunos clubes repartieron la participación juvenil desde las primeras jornadas; otros la dejaron para el cierre.

Ninguno de los 12 equipos pendientes enfrenta todavía una sanción inevitable, porque a todos les quedan partidos suficientes para cumplir. Para el Querétaro, la cuenta es otra: mantenerse en la pelea por el liderato con la segunda plantilla menos valiosa de la liga y, además, con 675 minutos de jóvenes por repartir en siete partidos.