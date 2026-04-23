Las históricas Chivas de Milito: todos los récords que dejó el Clausura 2026
En el empate sin goles ante el Necaxa de ayer en la Jornada 16 del Clausura 2026, las Chivas de Gabriel Milito impusieron un nuevo récord de puntos para el cuadro Rojiblanco en un torneo corto al llegar a 35 puntos.
El dato duro es incontestable. Con 35 unidades, el Guadalajara rompió el techo que durante décadas marcó sus mejores campañas: los 34 puntos alcanzados en Verano 1997, Invierno 1998, Clausura 2004 y Clausura 2023. Aquellas versiones llegaron a la final. Esta ya las superó y aún tiene un partido más, que dejaría la marca en 38.
El camino al récord se construyó unos días antes, con la goleada 5-0 sobre Puebla en la Fecha 15. Ahí, el equipo de Milito firmó dos marcas inéditas: 11 victorias en un torneo corto y una racha de 12 partidos sin perder en el Estadio Akron.
Las Chivas son el equipo más goleador del campeonato con 33 tantos, a uno de igualar su mejor marca histórica en torneos cortos (34), conseguida en el Invierno 1998 y el Apertura 2004. El volumen ofensivo del Clausura 2026 se construye al ser el cuadro líder en pases acertados (7,064), líder en tiros a portería (82) y un equipo que, incluso cuando no convierte, como ante Necaxa, sostiene dominio territorial.
En lo individual, el modelo también tiene pilares claros. José Castillo marca el ritmo desde la base (738 pases), Efraín Álvarez concentra la producción (9 participaciones de gol) y Bryan González traduce el desequilibrio en impacto (3 1vs1 que terminaron en gol). Nombres que explican por qué el sistema no depende de un solo jugador.
Aunque sí hay uno que puede cambiar la narrativa del cierre: Armando “Hormiga” González está a un gol del liderato de goleo y ante la última jornada tiene la posibilidad de convertirse en bicampeón goleador en torneos cortos.
Por si fuera poco, cada vez que el Guadalajara alcanzó los 34 puntos, jugó la final. Solo una vez fue campeón. Hoy, con 35 y la cima asegurada, el equipo de Milito vuelve a soñar no solo con la serie por el título, sino con ser el cuadro con más unidades en el año futbolístico, que le daría un premio de un millón de dólares.
Con 64 puntos, está empatado en segundo lugar con el Toluca, a un punto del mejor en esta clasificación, el Cruz Azul, 65. Las Chivas todavía pueden hacer más historia en el Clausura 2026.