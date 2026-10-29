Las tres claves del empate del América ante Tijuana: Toño Rodríguez, las rotaciones y el impulso de Brian

El América remató 28 veces, pero solo anotó un gol ante el Tijuana. Las Águilas empataron 1-1 en el Estadio Banorte, en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, y desperdiciaron la oportunidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre Cruz Azul y Chivas en el liderato de la clasificación.

“Los partidos no se ganan con méritos, se ganan con goles”, resumió Guillermo Almada, entrenador azulcrema, después del encuentro.

Estas son las tres claves que explican el empate.

Toño Rodríguez sostuvo el empate con siete atajadas

El portero de Tijuana fue el principal obstáculo del América. Terminó con siete atajadas, seis de ellas en el primer tiempo, cuando las Águilas acumulaban 16 disparos.

La primera llegó al minuto 4, ante Alexis Gutiérrez. Después respondió a otros intentos azulcremas y solo Miguel Borja consiguió vencerlo, al 19, para igualar el gol que Elias Manoel marcó siete minutos antes.

En el complemento tuvo su intervención más importante al 80, cuando le detuvo un disparo a Brian Rodríguez y evitó que el dominio americanista en la segunda parte se convirtiera en victoria.

Almada cambió a sus 11 titulares y Abreu rotó a siete

Almada modificó toda la alineación que usó contra el Pachuca para administrar esfuerzos antes de recibir al Toluca, uno de los cuadros con los que se disputa la punta, y visitar a Pumas, su rival de ciudad.

“Estamos para tomar decisiones y creímos que lo más conveniente era alternar al equipo”, defendió el técnico.

Tijuana también hizo siete cambios respecto a su equipo habitual, según explicó el estratega Sebastián Abreu, quien rechazó que las rotaciones significaran subestimar al rival y recordó que ambos equipos jugaron cinco partidos en 16 días.

“No son máquinas, son seres humanos”, afirmó el uruguayo.

Brian Rodríguez reactivó al América, pero no encontró el segundo gol

El América dominó el primer tiempo, pero perdió profundidad tras el descanso. Almada metió a Brian Rodríguez al 55, en lugar de Alexis Gutiérrez, para recuperar desequilibrio por la banda.

El uruguayo avisó al 70 con un disparo que pasó cerca del poste izquierdo y, al 80, volvió a generar peligro, pero Antonio Rodríguez detuvo su remate.

El América terminó con 72 por ciento de posesión, ocho tiros a puerta y 1.53 goles esperados (xG), contra 0.40 de Tijuana.

Las Águilas conservaron el primer lugar con 28 puntos, dos más que Cruz Azul y Chivas, pero llegarán con menos margen a las últimas tres jornadas. El sábado recibirán al Toluca sin ganar en casa desde el 29 de agosto.