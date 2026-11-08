Las tres razones del empate entre América y Pumas: Desde errores y aciertos, hasta una polémica

Pumas y América terminaron con un empate 2-2 en su duelo por la fecha 15 del Apertura 2026. Entre polémicas, aciertos y errores en momentos clave, a continuación desglosamos los motivos que llevaron a que ninguno de los dos lograra llevarse la victoria.

La reacción de Pumas y la fragilidad defensiva del América

La defensa americanista volvió a quedar exhibida como el punto débil del equipo dirigido por Guillermo Almada. En ataque, el cuadro azulcrema logró ponerse en ventaja en dos ocasiones, pero en ambas la zona baja terminó perdiéndola en menos de cinco minutos.

Tras ponerse adelante al minuto 2 con un gol de palomita de Alejandro Zendejas, al minuto 4 ya estaban otra vez iguales. Luego de no poder detener un desborde de Uriel Antuna por la banda izquierda y permitir una marcación floja tras un centro, le concedieron a César “Chino” Huerta rematar a placer para el 1-1.

Posteriormente, al 72’, desde los once pasos, Henry Martín parecía haber encontrado el gol de la victoria. El problema vino en la jugada siguiente cuando, en un tiro libre, Santiago Ramos derribó sin disputar la pelota a Nathan Silva, un error que le costó al cuadro de Coapa un penal en contra que Robert Morales canjeó por el 2-2 final.

La fortuna, más allá de la polémica arbitral

Al minuto 34, una jugada a balón parado pudo cambiar la historia a favor de Pumas. Tras un centro, Luis Ángel Malagón salió mal dejando la pelota a la deriva, hecho que aprovechó Robert Morales para mandarla al fondo y poner temporalmente a Pumas 2-1 arriba.

No obstante, el VAR llamó al árbitro César Ramos, quien se percató de que previamente existía un fuera de lugar de Nathan Silva apenas por milímetros de diferencia. Si bien el jugador universitario no tocó la pelota en toda la acción, sí fue a la disputa de la esférica, lo suficiente para que el silbante considerara que intervino en la jugada, motivo por el cual anuló el gol. Si el jugador de los auriazules hubiera estado medio paso atrás, es probable que el gol fuera válido.

Falta de contundencia para liquidar

El partido fue un ida y vuelta con una gran cantidad de aproximaciones, donde ambos equipos alcanzaron al menos una decena de disparos en la estadística, pero muy pocos de ellos realmente exigieron a los porteros. Pumas realizó 12 tiros (apenas 3 bajo los tres postes), mientras que América probó suerte 10 veces y únicamente 2 se dirigieron al arco.

Además, pesó la falta de confianza de los atacantes para definir en momentos clave. Por un lado, América pudo anotar previo al descanso cuando Óscar Perea realizó una jugada individual para quedar frente a Keylor Navas, pero en lugar de terminar lo que empezó, no se tuvo fe y prefirió apoyarse con un compañero, decisión que resultó errónea, ya que el balón se perdió.

En tanto, los de la UNAM, apenas arrancando la segunda mitad, generaron una serie de pases para llegar al área rival. Sin embargo, cuando ya estaban a solo un tiro de liquidar, ni Robert Morales ni Uriel Antuna quisieron disparar, pasándose la pelota entre ellos sin precisión y dejando ir una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja.