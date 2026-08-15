Leo Suárez deja México y acuerda su llegada al Boston River
La etapa de Leo Suárez en el futbol mexicano llegó a su fin. El extremo argentino alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Boston River de Uruguay, después de quedar libre tras rescindir su contrato con los Pumas.
Los periodistas Ramiro Soria y César Luis Merlo reportaron que existe un acuerdo total y que Suárez viajará la próxima semana a Uruguay para firmar un contrato por un año. La incorporación todavía no ha sido anunciada oficialmente por el club.
El futbolista de 30 años terminó su relación con los Pumas a finales de junio, seis meses antes del vencimiento de un contrato que originalmente se extendía hasta diciembre de 2026. En 2025 había salido a préstamo al Estudiantes de La Plata, donde apenas disputó dos partidos antes de regresar a México.
Seis años en el futbol mexicano
Suárez llegó al América en 2020 procedente del Villarreal. Después pasó cedido al Santos, donde encontró mayor continuidad, y regresó posteriormente a las Águilas para formar parte del plantel campeón del Apertura 2023.
En 2024 fichó por los Pumas y tuvo un buen inicio, pero una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda frenó su continuidad. Después de la lesión perdió protagonismo y terminó saliendo a préstamo a Argentina.
Entre el América, el Santos y los Pumas disputó 151 partidos en todas las competiciones, con 25 goles y 23 asistencias. Su único título en México fue la Liga MX conquistada con las Águilas en 2023.
Ahora, después de seis años vinculado al futbol mexicano con la interrupción de su préstamo al Estudiantes, Suárez continuará su carrera en Uruguay. El Boston River será el noveno club de su trayectoria, después de pasar también por Boca Juniors, el Villarreal, el Valladolid y el Mallorca.