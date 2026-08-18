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León vence al Necaxa y conquista el Estadio Victoria con 10 jugadores

León consiguió una valiosa victoria de 2-1 sobre Necaxa en el Estadio Victoria. Daniel Arcila y Juan Domínguez marcaron por La Fiera, mientras Matías Espíndola anotó por los Rayos.

Redacción SI México

¡León pega en Aguascalientes! Vence al Necaxa pese a quedarse con 10
¡León pega en Aguascalientes! Vence al Necaxa pese a quedarse con 10 / MexSport Sports Agency

El León derrotó 2-1 al Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

La Fiera se puso en ventaja 1-0 los 27 minutos, cuando el arquero Luis Jiménez salió de su área para despejar el balón, pero no lo alcanzó y dejó su arco vacío para que el colombiano Daniel Arcila aprovechara y mandara el esférico al fondo de la red.

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El equipo Esmeralda se quedó con 10 jugadores en la cancha tras la expulsión de Rodrigo Echeverría a los 61 minutos, situación que aprovechó el Necaxa para igualar a los 65', cuando Matías Espíndola apareció dentro del área para mandar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, poco le duró el gusto al equipo local, pues Juan Domínguez apareció a los 72 minutos y con un derechazo que salió pegado al poste puso nuevamente en ventaja 2-1 a la Fiera, que logró un triunfo sumamente importante.

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