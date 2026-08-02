Liga de Expansión mantiene sus protestas pese a advertencia de la FMF
Los clubes de la Liga de Expansión MX mantuvieron por segunda jornada consecutiva sus protestas contra la eliminación del ascenso y descenso, a pesar de la advertencia emitida por la Federación Mexicana de Futbol después de las manifestaciones realizadas durante el inicio del Apertura 2026.
En Zacatecas, los jugadores de Mineros posaron con una mano sobre la boca antes de enfrentar a Coyotes de Tlaxcala. Al comenzar el encuentro también se arrodillaron durante unos segundos, aunque se levantaron inmediatamente después del saque inicial para no interrumpir el desarrollo del partido.
La protesta se repitió antes del duelo entre Cancún FC y Leones Negros. Los futbolistas de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad y posaron juntos en la fotografía oficial mientras se cubrían la boca, gesto utilizado para representar que sus reclamos pretenden ser silenciados.
Cambian la protesta para evitar sanciones
Durante la primera jornada, jugadores de Mineros, Correcaminos, Tlaxcala, Leones Negros, Atlético Morelia y Atlético La Paz permanecieron sin disputar el balón durante los primeros segundos de sus partidos.
La Comisión Disciplinaria abrió una investigación y apercibió a los clubes involucrados. De acuerdo con los reportes sobre la notificación, una reincidencia que implique negarse a jugar o ponga en riesgo el desarrollo normal del encuentro podría ser castigada con una multa de 2 mil UMA.
Con el valor de la UMA vigente en 2026, esa cantidad corresponde a 234 mil 620 pesos. La cifra de 469 mil 240 pesos difundida inicialmente equivaldría al doble de la sanción contemplada.
Por esa razón, en la segunda fecha los equipos optaron por expresiones que no detuvieran el juego. Las fotografías con la boca cubierta y los gestos previos al silbatazo les permitieron mantener visible su inconformidad sin repetir la pausa que provocó el apercibimiento.
¿Por qué no hay ascenso y descenso?
La FMF suspendió el ascenso y descenso en abril de 2020 como parte del plan de rescate de la entonces Liga de Ascenso, en medio de los problemas financieros de varios clubes y el comienzo de la pandemia de COVID-19. La medida fue planteada para abarcar seis temporadas.
En 2025, diez clubes acudieron al Tribunal Arbitral del Deporte para solicitar el restablecimiento del sistema. Cuatro abandonaron posteriormente el procedimiento y seis continuaron: Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Venados y Leones Negros.
El TAS rechazó la petición de que el ascenso y descenso regresara durante la temporada 2025-26. El tribunal consideró que el acuerdo de 2020 contemplaba la suspensión durante seis campañas completas y que ese periodo terminaba al concluir esa temporada.
Sin embargo, el reglamento de la Liga MX para 2026-27 volvió a cerrar la posibilidad. Su artículo 35 establece que, por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF, los clubes de la Liga MX no descenderán y los de la Liga de Expansión no ascenderán.
La nueva redacción provocó las manifestaciones del inicio del campeonato. Aunque la advertencia disciplinaria modificó la forma de las protestas, no eliminó el reclamo de los equipos: recuperar una vía deportiva para llegar a la primera división.