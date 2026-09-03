Liga MX reprograma partidos de las Jornadas 7 y 8 por la Leagues Cup
La Liga MX hizo oficial la reprogramación de cinco partidos correspondientes a las Jornadas 7 y 8 del Apertura 2026, debido a la participación de Toluca, León, América y Monterrey en la fase final de la Leagues Cup. Los cuatro clubes mexicanos alcanzaron las semifinales del torneo binacional, por lo que sus compromisos del campeonato mexicano tuvieron que ser modificados para permitirles disputar la semifinal y posteriormente la final o el partido por el tercer lugar.
La Jornada 7, que se disputará entre el 4 y el 6 de septiembre, no se jugará completa, ya que cuatro encuentros fueron retirados de la programación original. La Liga MX informó las nuevas fechas para estos partidos, mientras que también realizó un ajuste en uno de los encuentros de la Jornada 8, con lo que los aficionados ya conocen cuándo se recuperarán los compromisos afectados por la participación internacional de los clubes.
Así quedaron las nuevas fechas
Jornada 7
- Pumas vs. León: jueves 10 de septiembre, 21:00 horas, Estadio Olímpico Universitario.
- Puebla vs. Toluca: martes 15 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Cuauhtémoc.
- América vs. Tijuana: miércoles 28 de octubre, 21:00 horas, Estadio Banorte.
- Querétaro vs. Monterrey: sábado 14 de noviembre, 17:00 horas, Estadio Corregidora.
Jornada 8
- León vs. Atlético de San Luis: lunes 14 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Nou Camp.
El primero en recuperar su partido será León, que enfrentará a Pumas el 10 de septiembre, apenas unos días después de la definición de la Leagues Cup. Posteriormente, los Esmeraldas volverán a tener actividad el 14 de septiembre ante Atlético de San Luis, mientras que Toluca visitará a Puebla el 15 de septiembre. En los casos de América y Monterrey, sus respectivos encuentros de la Jornada 7 quedaron hasta octubre y noviembre.
La reprogramación responde al histórico desempeño de los cuatro clubes mexicanos en la Leagues Cup 2026, pues por primera vez en la historia del torneo todos los semifinalistas pertenecen a la Liga MX. Toluca y León se enfrentaron por un boleto a la final, mientras que América y Monterrey disputaron la otra semifinal, situación que obligó a la Liga MX a liberar de compromisos locales a los cuatro equipos durante esta semana.
Con las modificaciones anunciadas, el Apertura 2026 tendrá partidos pendientes que se recuperarán en distintas fechas del calendario. El caso más lejano será el Querétaro-Monterrey, programado para el 14 de noviembre, mientras que América deberá esperar hasta el 28 de octubre para enfrentar a Tijuana. Así, la participación de los cuatro clubes mexicanos en la Leagues Cup provocó cambios importantes en el calendario de las Jornadas 7 y 8 de la Liga MX.