Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de la Jornada 4 del Apertura 2026
La Jornada 4 del Apertura 2026 dejó al América como líder de la clasificación y mostró dos caras opuestas de la Liga MX.
Mientras Guillermo Almada encontró respuestas en futbolistas formados en Coapa, Juárez volvió al último lugar después de otra goleada. Una categoría abajo, los Leones Negros continuaron una protesta que todavía no encuentra eco entre los jugadores de Primera.
Lo Bueno: Almada encontró respuestas en las Águilas jóvenes
Guillermo Almada utilizó a siete futbolistas formados en las fuerzas básicas durante el 3-0 sobre el Atlético de San Luis. Fernando Tapia, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza y Diego Arriaga fueron titulares; Patricio Salas ingresó al minuto 72. La alineación tuvo un promedio de apenas 24.6 años.
Los canteranos participaron en los tres goles. Espinoza asistió a Raphael Veiga para abrir el marcador; Arriaga puso el centro del que nació el primer tanto de Óscar Perea en la Liga MX y después convirtió el tercero. Tapia mantuvo el cero con dos atajadas y la defensa respondió para completar la goleada.
La apuesta tampoco ha costado resultados. El América suma cinco victorias y dos empates en siete partidos oficiales con Almada y permanece invicto en tiempo regular. Todo mientras la directiva ha incorporado apenas a Perea y Edwin Cerrillo.
El uruguayo, que ya desarrolló jóvenes en Santos y Pachuca, empieza a encontrar soluciones dentro de Coapa antes que en el mercado.
Lo Malo: Juárez invirtió millones para volver al último lugar
Monterrey goleó 6-1 a Juárez, que después de cuatro jornadas sigue sin puntos: dos goles a favor, 13 recibidos y una diferencia de -11. El arranque adquiere otra dimensión al revisar cuánto ha cambiado el proyecto desde que compró su lugar en Primera División en 2019.
Hasta abril de 2025, un recuento basado en Transfermarkt calculaba alrededor de 33.8 millones de euros gastados en fichajes durante su etapa en la Liga MX. También cambió repetidamente de entrenador: Gabriel Caballero, Luis Fernando Tena, Alfonso Sosa, Ricardo Ferretti, Hernán Cristante, Diego Mejía, Maurício Barbieri, Martín Varini y Pedro Caixinha han pasado por el banquillo, además de distintos interinatos.
El proyecto parecía haber encontrado estabilidad cuando alcanzó su primera Liguilla en el Apertura 2025, pero menos de un año después volvió al fondo. Caixinha salió después de las primeras tres derrotas y Salvador Valero asumió el equipo.
A diferencia de una liga con ascenso y descenso, Juárez puede terminar último sin poner en riesgo su lugar en Primera División.
Lo Feo: Expansión protesta sin el respaldo de Primera
Los Leones Negros volvieron a manifestarse antes de golear 4-0 a la Jaiba Brava. El plantel posó con una manta de “Rugimos por el ascenso” y calentó con camisetas que decían: “El futbol es de todos, ¡sí al ascenso!”. Las acciones se suman al paro de los primeros minutos de la Jornada 1 y a las fotografías con la boca tapada utilizadas por varios clubes de la Liga de Expansión.
La protesta, sin embargo, sigue sin una respuesta equivalente desde la Liga MX. Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, hizo esta semana un llamado directo: “Pedirles a todos los jugadores, exjugadores, figuras importantes del futbol, medios de comunicación y aficiones: no nos dejen solos. Este es el momento de pelear”. Alfonso Sosa también cuestionó la falta de solidaridad: “Nos falta ser mucho más solidarios”.
La AMFpro sí fijó postura y aseguró que la voz de los futbolistas no fue considerada suficientemente cuando se modificó el sistema de competencia. Pero hasta ahora no se ha hecho pública una protesta colectiva de jugadores o clubes de Primera que acompañe las acciones realizadas en Expansión. Una semana más, quienes pueden ser afectados directamente por la ausencia de ascenso siguen reclamándolo prácticamente solos desde la categoría inferior.