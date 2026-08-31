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Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 6: Gilberto Mora ya no juega como promesa

El juvenil llevó a Tijuana al tercer lugar, Pumas perdió el impulso de su arranque y Tigres volvió a exhibir una carencia que ni siquiera su propia directiva oculta.

Rodrigo Corona

Gilberto Mora vuelve a brillar: gol y asistencia para vencer a Cruz Azul
Gilberto Mora vuelve a brillar: gol y asistencia para vencer a Cruz Azul / MexSport Sports Agency

Lo Bueno: Gilberto Mora llegó a 12 goles antes que nadie

Dos penales bastaron para que el Tijuana ganara 2-0 a los Pumas; ambos los cobró un futbolista de 17 años.

Con ese doblete, Mora llegó a 12 anotaciones en 55 partidos de Liga MX y se volvió el más joven en alcanzar la cifra. La medida de lo que significa la tiene en casa: su padre, del mismo nombre, hizo 11 en 193 encuentros en el futbol mexicano. El hijo lo superó con 138 partidos menos.

Suma cuatro tantos en el Apertura y los Xolos son terceros, con 13 puntos, sólo detrás del América y el Toluca, primero y segundo en la clasificación.

Después del Mundial la pregunta era qué seguía para el principal prospecto mexicano. La respuesta ya no pasa por la edad: Tijuana pelea arriba y el que le resuelve los partidos tiene 17 años.

Lo Malo: a Pumas se le acabó el arranque

Los auriazules salieron de Ciudad Juárez en la Jornada 3 con una goleada de 5-1 y siete goles en tres partidos. No han vuelto a ganar. Suman seis compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, con dos anotaciones a favor y nueve en contra; en el torneo local, aquellos siete tantos se redujeron a uno en las siguientes tres fechas. El 2-0 en Tijuana los dejó undécimos, con ocho puntos, fuera de la de Liguilla.

Lo Feo: el que pide delantero en Tigres es el que armó a Tigres

El Santos llevaba cinco derrotas en cinco jornadas y era el único equipo sin sumar puntos en el Apertura 2026. Su primera unidad la consiguió contra Tigres.

El 0-0 en Torreón dejó a los felinos con cinco unidades de 18 posibles y cortó una racha de ocho triunfos seguidos ante los laguneros. Es el primer torneo sin André-Pierre Gignac desde su llegada en 2015 y también el primero sin el campeón Ángel Correa, que se marchó al River Plate: dos referencias ofensivas perdidas en el mismo mercado.

Tigres apenas suma ocho goles en seis jornadas y Juan Brunetta había participado en seis de ellos (tres anotaciones, tres asistencias), antes de visitar la Comarca. Llegaron Alan Franco, Mauro Lainez y Ricardo Monreal, que debutó ante los Guerreros.

El club cambió de entrenador y de dirección deportiva en el camino. El hueco que dejaron Gignac y Correa sigue donde estaba, y de ahí salió el primer punto que Santos consiguió en todo el torneo.

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Rodrigo Corona
RODRIGO CORONA

Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.

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