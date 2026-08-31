Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 6: Gilberto Mora ya no juega como promesa
Lo Bueno: Gilberto Mora llegó a 12 goles antes que nadie
Dos penales bastaron para que el Tijuana ganara 2-0 a los Pumas; ambos los cobró un futbolista de 17 años.
Con ese doblete, Mora llegó a 12 anotaciones en 55 partidos de Liga MX y se volvió el más joven en alcanzar la cifra. La medida de lo que significa la tiene en casa: su padre, del mismo nombre, hizo 11 en 193 encuentros en el futbol mexicano. El hijo lo superó con 138 partidos menos.
Suma cuatro tantos en el Apertura y los Xolos son terceros, con 13 puntos, sólo detrás del América y el Toluca, primero y segundo en la clasificación.
Después del Mundial la pregunta era qué seguía para el principal prospecto mexicano. La respuesta ya no pasa por la edad: Tijuana pelea arriba y el que le resuelve los partidos tiene 17 años.
Lo Malo: a Pumas se le acabó el arranque
Los auriazules salieron de Ciudad Juárez en la Jornada 3 con una goleada de 5-1 y siete goles en tres partidos. No han vuelto a ganar. Suman seis compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, con dos anotaciones a favor y nueve en contra; en el torneo local, aquellos siete tantos se redujeron a uno en las siguientes tres fechas. El 2-0 en Tijuana los dejó undécimos, con ocho puntos, fuera de la de Liguilla.
Lo Feo: el que pide delantero en Tigres es el que armó a Tigres
El Santos llevaba cinco derrotas en cinco jornadas y era el único equipo sin sumar puntos en el Apertura 2026. Su primera unidad la consiguió contra Tigres.
El 0-0 en Torreón dejó a los felinos con cinco unidades de 18 posibles y cortó una racha de ocho triunfos seguidos ante los laguneros. Es el primer torneo sin André-Pierre Gignac desde su llegada en 2015 y también el primero sin el campeón Ángel Correa, que se marchó al River Plate: dos referencias ofensivas perdidas en el mismo mercado.
Tigres apenas suma ocho goles en seis jornadas y Juan Brunetta había participado en seis de ellos (tres anotaciones, tres asistencias), antes de visitar la Comarca. Llegaron Alan Franco, Mauro Lainez y Ricardo Monreal, que debutó ante los Guerreros.
El club cambió de entrenador y de dirección deportiva en el camino. El hueco que dejaron Gignac y Correa sigue donde estaba, y de ahí salió el primer punto que Santos consiguió en todo el torneo.